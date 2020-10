La Bourse de Paris rebondit de 0,80% avec l'espoir d'une relance américaine

Après un mois de septembre moribond, la Bourse de Paris entamait octobre sur une bonne note avec une progression de 0,80%, aidée par l'espoir qu'un nouveau plan de relance budgétaire sorte de l'impasse aux Etats-Unis.

L'indice CAC 40 gagnait 38,98 points à 4.842,42 points vers 13H15. A l'échelle européenne, le Dax allemand avançait de 0,23% et le FTSE 100 à Londres prenait 0,56%.

"L'espoir" d'un nouveau plan d'aide était le terme le plus employé par les analystes jeudi pour décrire l'optimisme ambiant, bien que cet optimisme soit moins prononcé qu'en début de séance.

Cet espoir porte sur la validation rapide d'un nouveau plan de relance aux Etats-Unis entre républicains et démocrates pour soulager le pays aux prises avec les conséquences économiques de la pandémie.

Il ne s'agit pas du premier plan en discussion aux Etats-Unis depuis le début de la pandémie mais c'est le plus difficile à obtenir, à quelques semaines seulement de l'élection présidentielle.

Fin mars, un plan de relance historique de 2.200 milliards de dollars avait été adopté, suivi d'un autre financement de 500 milliards de dollars, fin avril.

"Il y a un compromis raisonnable" possible, "le président et moi y travaillons dur", a affirmé mercredi le secrétaire américain au Trésor, Steven Mnuchin, ce qui a eu pour effet de dynamiser des marchés financiers, suspendus depuis des semaines à cette avancée.

Mais "le temps presse, et plus les négociations vont durer, plus le risque sera grand pour l'économie", estime Milan Cutkovic, analyste pour AxiCorp.

Le CAC 40 entamait octobre sur de bons rails après avoir porté ses pertes sur l'ensemble du mois de septembre à 2,91%, le plus mauvais neuvième mois de l'année depuis 2015.

Les investisseurs accordaient en revanche peu de place à la dégradation des indicateurs sur la pandémie en Europe, notamment en France dont le gouvernement doit faire jeudi des nouvelles annonces.

BAYER DERAPE

Le titre Bayer dérapait de 10,13% à 47,92 euros à la Bourse de Francfort, après l'annonce mercredi soir d'un nouveau plan d'économies et de dépréciations d'actifs en milliards dans l'agrochimie en raison de la pandémie du coronavirus.

LE TOURISME BRITANNIQUE SOUFFRE

La perspective de nouvelles restrictions à l'activité, notamment à Londres, pesait sur les valeurs déjà très malmenées du tourisme. Le groupe aérien IAG, maison mère de British Airways, cédait 3,16% à 92,02 pence et InterContinental Hotels Group perdait 1,37% à 4.038,00 pence.

FEUILLETON VEOLIA, SUEZ, ENGIE

Les trois titres très observés en Bourse depuis des semaines prenaient respectivement 0,60% à 18,53 euros, 1,55% à 16,05 euros, et 1,97% à 11,65 euros.

Suez a affirmé jeudi son "soutien" à la démarche du fonds français Ardian, qui avait manifesté un peu plus tôt son intérêt pour un rachat de 29,9% de Suez détenus par Engie et convoités par son rival Veolia.