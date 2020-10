Un projet à plus d'1 million d'euros à Marchin: une énorme structure dédiée aux arts du cirque

Un projet dédié aux arts du cirque a vu le jour à Marchin. Sa réalisation a été possible en 3 étapes. La Première, à plus d’1 million d’euros, est en partie financée par la Province de Liège. Cette structure de 10 mètres de haut pour 300 artistes par an. Eric Lomba, Bourgmestre de Marchin: "Nous avons bon nombre de compagnie qui viennent de la communauté française et aussi de par-delà les frontières, parce que des compagnies étrangères viennent travailler ici. Pour eux, c'est au milieu de nulle part mais c'est un peu le centre du monde pour moi..."

A terme, la structure sera équipée de matériel neuf et de logements pour les artistes. Ce sera la deuxième étape, qui est prévue pas avant fin 2021.

En attendant, quelques représentations débuteront déjà en janvier: "Il y aura des formes adaptables et modulables et des petits gradins. Et on espère pour la saison 2021-2022 pouvoir inaugurer ce crique avec l'accueil de 320 personnes sur les gradins et un espace de 15m sur 15 pour les représentations", explique Olivier Minet, directeur de Latitude 50.