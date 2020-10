"Bienvenue dans le monde de l'e-santé belge": les médecins toujours débordés malgré les mesures du Conseil national de Sécurité

Plusieurs mesures annoncées par le CNS mercredi dernier étaient censées soulager les médecins généralistes. Pourtant, une semaine après, elles ne donnent encore aucun résultat sur le terrain.

- La création d’un call-center

Celui-ci permettra de concentrer toutes les demandes vers un seul point d’information et soulager les médecins généralistes. Mais ces derniers estiment que les gens continueront à préférer s’adresser à leur médecin de famille. "Voici ce que mes patients me disent: 'Docteur, vous ne pensez quand même pas que je vais appeler un call-center qui ne me connaît pas et qui ne sait pas qui je suis. C'est vous que je vais appeler et je vais continuer à vous appeler'", témoigne Thomas Orban, président de la Société scientifique de médecine générale.

- La mise en place d’une plateforme de rendez-vous

Le but est de dispatcher les demandes à travers les centres disponibles. "Ça va aider. J'espère que la capacité de testing va augmenter. Car une plateforme sans capacité de rendez-vous ne changera rien. Les patients viendront quand même faire les tests chez nous et c'est ça qui nous embête", confie le Dr Thomas Orban.

- La création d'une "prescription Corona"

Cela consiste en l’allègement des charges administratives des médecins à travers la création "prescription Corona" à la mi-octobre pour certains cas asymptomatiques – comme les retours de voyage par exemple. "Ça existe déjà mais ça ne marche pas toujours. Des centres de tests exigent toujours des prescriptions de généralistes, c'est donc ça qui va changer", nous explique le médecin.

- Améliorer l'obtention des résultats des tests

Le but étant de favoriser l’obtention directement par les patients des résultats des tests effectués sur internet, notamment via le système Cozo ou masanté.be. "Le vrai problème, c'est qu'on ne trouvait pas toujours son résultat. Bienvenue dans le monde de l'e-santé belge. C'est presque tous les jours que l'on trouve des bugs mais ça fait longtemps qu'on le dit aussi", regrette Thomas Orban.