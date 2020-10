Le vaccin contre le coronavirus sera gratuit au Japon

Le grand public aura accès gratuitement à la vaccination contre le Covid-19 au Japon, selon une décision ministérielle approuvée vendredi, rapporte l'agence de presse Kyodo. Le gouvernement japonais tente de garantir l'approvisionnement de vaccins en suffisance lors du premier semestre 2021 pour en administrer à l'ensemble de la population, dans l'espoir de lutter contre la pandémie dans l'archipel une fois un vaccin disponible.

Des accords en ce sens ont été conclus avec les firmes pharmaceutiques britanniques AstraZeneca et Pfizer pour obtenir des vaccins contre le nouveau coronavirus une fois développé. Des négociations sont aussi en cours avec le laboratoire américain Moderna. Le Japon a enregistré plus de 83.563 cas avérés de Covid-19, et 1.571 personnes ont perdu la vie en raison de la pandémie. Le pays prévoit d'alléger dans le courant du mois les strictes restrictions de passage à ses frontières. En dépit de ce contexte et d'un précédent report, le Japon reste "déterminé" à accueillir les Jeux Olympiques de Tokyo en 2021, a affirmé le nouveau Premier ministre japonais à l'occasion de l'Assemblée générale des Nations unies la semaine passée.