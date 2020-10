Coronavirus dans les écoles : surtout parmi les élèves de secondaire et les membres du personnel

Comme les semaines précédentes, l’Office National de l'enfance (ONE) continue à transmettre chaque semaine les chiffres de contaminations Covid-19 dans les écoles de la Fédération Wallonie-Bruxelles.

On compte actuellement 114 cas pour 100.000 élèves scolarisés en enseignement fondamental et secondaire (ordinaire et spécialisé) sur la période du 21/09 au 27/09/20.

Le nombre de cas signalés a continué d’augmenter durant le mois de septembre. L’augmentation concerne surtout les cas parmi les élèves de secondaire et les membres du personnel des écoles.

Tests

Le motif de test le plus fréquent (47% des cas) reste l’apparition de symptômes potentiellement liés au COVID-19. Le second motif de test concerne les contacts dans la famille (25%).

Seul 1 cas sur 5 environ peut être considéré comme un cas lié à une transmission à l’école, une proportion stable par rapport à la semaine précédente. Il s’agit donc des cas liés à un contact étroit qui a eu lieu à l’école, avec un élève ou un enseignant.

Quarantaine

Le nombre d’élèves mis en quarantaine (7.215) correspond à 0,8% des élèves de l’enseignement fondamental et secondaire.

La procédure de gestion de cas et des contacts a évolué ce 1er octobre, en ce qui concerne la durée de la quarantaine qui passe à 7 jours, les indications de tests des contacts étroits, la prise en compte du port du masque dans l’analyse du risque et la gestion des clusters. Ces changements font suite aux décisions du Conseil National de Sécurité du 23 septembre dernier et ont été communiqués aux services PSE dans une actualisation du protocole de gestion de cas.