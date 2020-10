La plus ancienne savonnerie de Bruxelles reprise par deux jeunes entrepreneurs

Deux jeunes entrepreneurs ont repris la plus ancienne savonnerie de Bruxelles et se tournent vers le bio et le zéro déchet, sans renier la tradition d'un "Fournisseurs Brevetés de la Cour de Belgique".

Fondée en 1926, Les Savonneries Bruxelloises occupent toujours les bâtiments d'origine à Laeken. Les deux nouveaux patrons veulent ancrer localement la savonnerie mais aussi participer à son rayonnement international. Ils souhaitent avant tout suivre la tradition de qualité et la fiabilité de la marque. Les savonneries bruxelloises sont en effet fournisseurs de la cour. Pendant la pandémie de coronavirus, ils en ont profité pour explorer la certification biologique, et le zéro-déchet fait partie des valeurs de la maison. La plupart des clients sont des marques de cosmétiques qui veulent avoir des savons solides, mais aussi des particuliers qui veulent développer leur propre savon. Pour les repreneurs il paraissait essentiel de garder l’histoire de la savonnerie en la reprenant. Il y a environ 300 moules pour faire les savons, tous produits sur place et certains datent de 1926. 10 ouvriers travaillent dans l’entreprise et les savonneries bruxelloises produisent entre 500 à 3000 savons à l’heure.