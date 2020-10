Plusieurs incendies volontaires dans 4 rues, la même nuit à Ixelles

Le parquet de Bruxelles a ouvert une enquête, jeudi en fin de matinée, après que plusieurs incendies - qui semblent volontaires - se sont déclarés à Ixelles dans la nuit de mercredi à jeudi. Trois personnes ont été blessées et emmenées à l'hôpital. "Plusieurs incendies se sont déclarés le 1er octobre vers 03h50, rue de la Brasserie, rue de la Digue, rue du Serpentin et rue des Cygnes, à Ixelles" a expliqué Willemien Baert, porte-parole du parquet de Bruxelles. "Trois personnes ont été transférées à l'hôpital pour intoxication, après avoir inhalé de la fumée", a-t-elle précisé. "Le parquet a été avisé de ces faits. Plusieurs devoirs d'enquêtes ont été diligentés, notamment l'analyse des images de caméra de vidéosurveillance. Le laboratoire de la police fédérale a été réquisitionné et est descendu sur les lieux des faits. Un expert incendie a également été désigné", a exposé la porte-parole. "Selon les premières constatations, les feux ont été déclenchés à l'aide de carton. Une enquête est en cours pour déterminer les circonstances exactes des faits".