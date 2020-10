Ath: voici la nouvelle passerelle piétonne qui relie un faubourg de Mons en plein essor au centre-ville

Elle ressemble à un boomerang ou la proue d'un bâteau. La passerelle métallique de 30 tonnes qui a été posé au dessus de la Dendre et qui relie le quartier du faubourg de Mons au quartier de la gare. Le quartier du faubourg de Mons est le quartier le plus peuplé d'Ath. Les projets immobiliers s'y multiplient ces dernières années, notamment sur le site de l'ancienne sucrerie où 250 logements sont en cours de construction. Cette passerelle favorisera la mobilité douce et va permettre aux habitants du faubourg de Mons de rejoindre le quartier de la gare et donc le centre-ville d'Ath à pied ou à vélo.

Elle aurait du être installée il y a une semaine mais la grue de 300 tonnes qui devait la soulever et la poser a connu un problème technique. Beaucoup de riverains étaient présents pour immortaliser ce moment

Dans les prochaines semaines, elle sera fixée sur ses appuis définitifs et des finitions seront réalisées avec la pose de deux mains courantes dont l'une permettra d'éclairer la passerelle en soirée. La structure portante de la passerelle se résume à une partie centrale métallique encastrée dans des culées en béton. Cette passerelle sera opérationnelle pour la fin de l'année. En attendant, les personnes continueront à passer sur les écluses pour rejoindre la gare et le centre ville, ce qui est interdit en principe et dangereux.