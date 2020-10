Examen sans anicroche pour la candidate commissaire européenne Mairead McGuinness

(Belga) L'irlandaise Mairead McGuinness, proposée par le gouvernement de Dublin pour succéder à son compatriote Phil Hogan eu sein de la Commission européenne, où elle prendrait le portefeuille des services financiers, a convaincu vendredi les trois plus grandes familles politiques du Parlement européen qui l'auditionnaient.

Contrairement à M. Hogan - qui avait dû démissionner pour n'avoir pas respecté les consignes sanitaires contre le coronavirus -, Mme McGuinness (61 ans) ne sera pas commissaire au commerce dans l'équipe Von der Leyen, mais en charge des Services financiers, de la stabilité financière et de l'union des marché des capitaux. Elle était entendue vendredi par la commission des affaires économiques et monétaires du Parlement européen, un test qu'elle a passé avec succès. Sa formation politique, le parti populaire européen (PPE, conservateurs), qui est la plus importante de l'hémicycle, a soutenu sa nomination, de même que les S&D (socialistes) et Renew Europe (libéraux), ce qui assure à la candidate un soutien suffisant. Le S&D s'est notamment laissé convaincre par l'engagement de l'Irlandaise pour une fiscalité plus juste. Le groupe socialiste dit attendre désormais une nouvelle proposition de taxe sur les transactions financières (TTF). Renew Europe a pour sa part insisté sur l'achèvement de l'union bancaire. La nomination de Mairead McGuinness doit à présent être soumise à la conférence des présidents du Parlement européen, en vue d'un feu vert de l'hémicycle en plénière ce 7 octobre. Les eurodéputés se prononceront aussi ce jour-là sur l'attribution au commissaire letton Valdis Dombrovskis du portefeuille du commerce, lui qui était jusqu'ici en charge des compétences confiées à l'Irlandaise. Son audition vendredi après-midi est généralement considérée comme une formalité pour ce vieux routier de l'exécutif européen.