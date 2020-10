Vous nous signalez un problème avec l'application Coronalert: son fondateur rassure, "elle fonctionne toujours"

Plusieurs personnes nous ont contactés via le bouton orange Alertez-nous ce samedi pour nous signaler un problème avec l'application Coronalert. "Ce matin, en voulant regarder l'application,je vois qu'il y a un souci. Cela est embêtant pour une application qui n'a que 4 jours", nous écrit Nathalie.

En ouvrant leur application Coronalert, beaucoup d'utilisateurs ont vu un message d'erreur apparaître. "Un problème est survenu", peut-on lire. Joint par nos soins, Axel Legay, professeur à l'UCLouvain et copilote de l'application belge, nous rassure. "Il n'y a aucun souci avec l'application. Elle fonctionne toujours. C'est le lien qui renvoie vers le site de Sciensano et qui reprend les chiffres des nouvelles infections, hospitalisations et décès qui ne fonctionne plus", nous explique Axel Legay.

De son côté, l'application Coronalert continue de fonctionner et à envoyer des données. "Les gens peuvent continuer à l'utiliser", insiste le professeur à l'UCLouvain. Sciensano devrait faire le nécessaire pour que le lien renvoyant vers les statistiques soit de nouveau accessible.