Trump positif au Covid: les messages de soutien affluent du monde entier

Le président russe Vladimir Poutine s'est dit convaincu vendredi que l'"optimisme" et la "vitalité" de son homologue Donald Trump, testé positif au Covid-19, l'aideront à vaincre le virus, et le patron de l'OMS, organisation pourtant vilipendée par Washington, a souhaité un "prompt rétablissement" au couple présidentiel.

"Je suis convaincu que votre vitalité naturelle, votre vigueur d'âme et votre optimisme vous aideront à vaincre ce dangereux virus", a déclaré le président russe dans un télégramme à M. Trump, selon un communiqué du Kremlin.

Le patron de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) Tedros Adhanom Ghebreyesus, dont l'organisation a été accusée par le président américain d'incompétence dans sa gestion de la pandémie, a également tweeté ses "meilleurs vœux de complet et prompt rétablissement" au couple présidentiel.

En avril, M. Trump, critiqué aux Etats-Unis pour sa gestion de la crise, s'était livré à une attaque en règle contre l'OMS, l'accusant d'être trop proche de la Chine, où l'épidémie a démarré, d'avoir tardé à alerter sur les dangers de la maladie, et a entamé les procédures pour se retirer de l'organisation, dont Washington est le principal contributeur.

Charles Michel, président du Conseil européen, institution représentant les Etats membres de l'UE, a été le premier à réagir vendredi matin, souhaitant sobrement sur Twitter un "prompt rétablissement" au président américain.

Charles Michel a été suivi de près par le Premier ministre britannique Boris Johnson, lui-même gravement atteint par le coronavirus et hospitalisé en soins intensifs en avril, qui a envoyé ses "meilleurs vœux au président Trump et à la Première dame" Melania, également testée positive.

- Bolsonaro: "Vous vaincrez" -

Le Premier ministre indien Narendra Modi a souhaité à son "ami" Donald Trump et à son épouse "un prompt rétablissement et une bonne santé". Dans un contexte de tensions commerciales, Narendra Modi et Donald Trump affichent des relations chaleureuses, soigneusement mises en scène en février lors de la visite du président américain en Inde.

"Avec tout le peuple de la République de Corée, mon épouse et moi vous souhaitons, à vous et à la Première dame, un rétablissement rapide", a déclaré le président sud-coréen Moon Jae-in.

Le président brésilien, Jair Bolsonaro, a lui aussi souhaité "un rétablissement rapide" à M. Trump et à son épouse. "Avec la foi en Dieu, vous serez vite rétabli, et votre direction du pays et votre campagne de réélection ne seront pas affectées", a déclaré cet indéfectible allié du président Trump. "Vous vaincrez et vous serez plus fort, pour le bien des Etats-Unis et du monde".

Le président français Emmanuel Macron et son épouse Brigitte ont adressé deux messages en anglais d'"amitié" au couple Trump et leur ont souhaité "un prompt rétablissement". "Restez fort", conclut le mot d'Emmanuel Macron à Donald Trump.

"J'adresse tous mes meilleurs voeux à Donald et Melania Trump", a déclaré la chancelière allemande Angela Merkel citée dans un bref tweet par son porte-parole.

"Avec tout le peuple de la République de Corée, mon épouse et moi vous souhaitons, à vous et à la Première dame, un rétablissement rapide", a déclaré le président sud-coréen Moon Jae-in. "Nous adressons nos encouragements et notre soutien à votre famille et au peuple des Etats-Unis d'Amérique", a dit M. Moon.

Le Premier ministre japonais Yoshihide Suga a exprimé samedi ses voeux de rétablissement dans un message en anglais. "Cher Président Trump, j'ai été très préoccupé à votre sujet lorsque j'ai lu votre tweet annonçant que vous et la Première dame aviez été testés positifs au Covid-19", a écrit M. Suga. "Je prie sincèrement pour votre rétablissement rapide".

- Voeux d'Obama et de Kim -

Le leader nord-coréen Kim Jong Un a également déclaré "espérer sincèrement qu'ils se rétabliront le plus tôt possible. Il espère qu'ils surmonteront cela. Il leur a envoyé des salutations chaleureuses", selon l'agence de presse d'Etat KCNA.

Selon l'agence de presse sud-coréenne Yonhap, c'est la première fois que M. Kim envoie de tels voeux à un dirigeant testé positif au Covid-19.

Un peu plus tôt, Barack Obama a lui aussi adressé ses "meilleurs voeux" de rétablissement à son successeur. "Bien que nous soyons au milieu d'un grand combat politique, et nous prenons cela très au sérieux, nous voulons aussi adresser nos meilleurs voeux au président des Etats-Unis (et à) la Première dame", a déclaré l'ex-président américain, parlant aussi au nom de son épouse Michelle.

De bons vœux de rétablissement sont également venus, entre autres, des Premiers ministres néerlandais Mark Rutte, autrichien Sebastian Kurz, canadien Justin Trudeau et israélien Benjamin Netanyahu, et des présidents mexicain Andres Manuel Lopez Obrador, colombien Ivan Duque, argentin Alberto Fernandez, salvadorien Nayib Bukele, polonais Andrzej Duda, égyptien Abdel Fattah al-Sissi et zimbabwéen Emmerson Mnangagwa.

Le secrétaire général des Nations unies Antonio Guterres et celui de l'Otan Jens Stoltenberg ont eux aussi envoyé leurs vœux de bon rétablissement au président américain.

Le roi Abdallah II de Jordanie a souhaité au couple présidentiel "un rétablissement rapide et complet" dans un tweet. "La Jordanie demeure engagée à travailler avec les Etats-Unis et d'autres partenaires dans la lutte contre le Covid-19 et ses conséquences à travers le monde", a-t-il ajouté.