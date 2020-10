Six mois après une contamination, des soucis de santé demeurent

(Belga) Près de six mois après avoir été contaminé par le coronavirus (Covid-19), plus d'un patient sur deux en Belgique ou aux Pays-Bas se plaint de six soucis de santé ou plus, selon les résultats d'une enquête conjointe menée par l'Université de Hasselt, le centre de connaissance néerlandais Ciro, l'Université de Maastricht et le Longfonds néerlandais. Seuls 5% des patients affirment ne plus souffrir du moindre symptôme.

Pour les besoins de cette enquête, un questionnaire a été envoyé à 1.005 patients belges ou néerlandais qui ont contracté le coronavirus. Six mois après leur infection, 91% des personnes interrogées indiquent présenter encore plus d'un symptôme. La grande majorité (86%) des patients déclarent être encore fatigués 165 jours après les premiers symptômes, tandis que 59% restent essoufflés. En outre, les patients souffrent souvent de pression dans la poitrine (36%) et de maux de tête (35%). Le pourcentage de personnes qui indiquent avoir des douleurs musculaires est de 40%. La grande majorité des personnes interrogées (94%) n'ont pas été hospitalisées à cause de la maladie et ont présenté des symptômes légers. Ces patients sont relativement jeunes, d'un âge moyen de 48 ans. La grande majorité des personnes interrogées (86%) affirment que leur santé était bonne avant leur infection et 61% ajoutent qu'ils ne souffraient d'aucune maladie chronique avant leur infection. "C'est une population particulière. Il y a trois mois, nous avions présenté à ce groupe le même questionnaire", explique le chercheur principal, le professeur Martijn Spruit (UHasselt/Ciro/UMaastricht). "Nous pouvons maintenant comparer attentivement l'évolution des symptômes liés au coronavirus chez ces personnes. C'est une étude unique au monde." (Belga)