Prévisions météo: comme si la pluie ne suffisait pas, le vent s'invite

Ce soir et cette nuit, la nébulosité augmentera avec de nouvelles périodes de pluie ou d'averses à partir de l'ouest. Le temps devrait toutefois rester plus sec avec de plus larges éclaircies sur l'est et le nord-est. Les minima atteindront 4 degrés dans les vallées ardennaises et 10 à 11 degrés en plaine. Le vent sera modéré à parfois assez fort de secteur sud. Rafales jusque 55 km/h.

Demain, la nébulosité restera toujours variable à abondante avec des averses qui s’intensifieront et deviendront plus nombreuses au sud du pays. Un coup de tonnerre ne sera pas exclu. Les températures évolueront entre 9 degrés en Hautes-Fagnes et localement 16 degrés sur l'ouest. Le vent sera souvent modéré, parfois assez fort, de secteur sud puis de sud-ouest. Las rafales devraient avoisiner 50 km/h.

Mardi, la nébulosité sera variable à abondante avec par moments de la pluie ou quelques averses, et un risque d'orage dans la région côtière. Les maxima varieront entre 11 degrés sur les hauts plateaux de l'Ardenne et 16 degrés en bord de mer. Le vent sera modéré à assez fort de sud-ouest.

Mercredi, le temps restera variable avec des averses. Les maxima varieront entre 10 et 15 degrés avec un vent modéré à assez fort d'ouest à sud-ouest.

Jeudi, la nébulosité redeviendra assez abondante avec par moments de la pluie. Les maxima varieront entre 9 et 14 degrés avec un vent modéré d'ouest à sud-ouest.

Vendredi, le ciel sera partiellement à parfois très nuageux avec possibilité de quelques pluies, surtout sur le nord-ouest du pays. Maxima de 10 à 15 degrés.