Coronavirus - BILAN MONDIAL: une partie du Liban se reconfine pendant qu'au Pérou, on allège les mesures

La pandémie a fait au moins 1.029.593 morts dans le monde, selon un bilan établi par l'AFP à partir de sources officielles samedi, et plus de 34,6 millions de cas ont été diagnostiqués.

Le président américain, 74 ans, qui a été testé positif au Covid-19 et admis vendredi soir dans un hôpital militaire, a déclaré samedi soir qu'il allait "beaucoup mieux" et serait "bientôt de retour" dans la campagne électorale, tout en admettant que les tout prochains jours représentaient "le vrai test" pour lui.



"Je suis venu ici, je n'allais pas très bien", a dit le président américain, 74 ans, dans une vidéo diffusée sur Twitter. "Je me sens beaucoup mieux maintenant, nous travaillons dur pour que je me remette tout à fait. Je pense que je serai bientôt de retour et j'ai hâte de finir la campagne comme je l'ai commencée". Il n'est "pas encore tiré d'affaire", mais l'équipe médicale est "prudemment optimiste", a dit ensuite son médecin. "L'état du président Trump continue à bien évoluer, il a fait des progrès substantiels depuis le diagnostic", selon le docteur Sean Conley.

Nouveau confinement dans une partie du Liban



Ce dimanche, au Liban, plus de cent villages et localités entrent dans un nouveau confinement, dans un pays en proie à des records quotidiens de contaminations au Covid-19. Les commerces, les institutions publiques et privées y seront fermés, à l'exception des pharmacies, des boulangeries et des hôpitaux, tandis que les rassemblements et les fêtes y seront strictement interdits. Les habitants devront rester chez eux sauf nécessité majeure et sortir le cas échéant munis d'un masque.

Le nombre de décès grimpe en Inde



En Inde, le deuxième pays le plus peuplé du monde avec 1,3 milliard d'habitants, 100.842 décès ont été enregistrés, selon le ministère de la Santé, ce qui la fait figurer à la troisième place pour le nombre des morts derrière les Etats-Unis et le Brésil. Et, avec ses 6,47 millions de personnes contaminées, elle devrait dans les prochaines semaines dépasser les Etats-Unis (plus de 7,3 millions de cas).



Toutefois, le fait qu'il y ait quatre fois plus d'Indiens que d'Américains, mais que les Etats-Unis aient recensé deux fois plus de morts (208.731) que l'Inde, suscite des doutes sur l'exactitude des chiffres indiens.



"Nous ne savons pas quelle est la fiabilité des taux de mortalité en Inde", a déclaré à l'AFP le virologue T. Jacob John. Le million de tests par jour annoncé reste, en pourcentage de la population, cinq fois moins élevé qu'aux Etats-Unis, selon le site internet de statistiques mondiales Worldometer. En Europe, le virus prend à nouveau depuis le mois dernier des proportions inquiétantes. Il y a quelques jours, les autorités françaises ont annoncé pour Paris de probables mesures plus restrictives à partir de lundi.



De nouvelles restrictions à Madrid



Samedi, c'est Madrid qui s'est réveillée en bouclage partiel - une mesure difficilement applicable. Depuis vendredi à 22H00 (20H00 GMT), les habitants de la capitale et de neuf communes environnantes particulièrement touchées par le virus ne peuvent en effet plus sortir de leur commune que pour aller travailler, étudier ou se rendre chez le médecin.



Toute latitude leur est en revanche donnée pour se déplacer librement à l'intérieur de leur ville et ils ne sont pas obligés de rester chez eux comme au moment du confinement très strict décrété en mars. Les autorités ont toutefois appelé à éviter tout déplacement non nécessaire. Ce type de restrictions affectait déjà depuis plusieurs jours un million de personnes dans les zones de la région où le taux de contagion est le plus élevé.



"Ils auraient dû faire ça en août et nous n'en serions peut-être pas où nous en sommes maintenant", a lâché Martinio Sanchez, sur une artère très empruntée de Madrid.

Levée partielle des mesures de confinement au Pérou



En Tunisie, le Premier ministre Hichem Mechichi a annoncé samedi soir l'interdiction de tout rassemblement, et réitéré l'obligation de porter le masque afin de ralentir la propagation du virus, qui menace de saturer les hôpitaux.



Au contraire, au Pérou, le gouvernement a allégé samedi les mesures de confinement imposées aux personnes âgées, leur permettant désormais de brèves promenades. Il a aussi levé les quarantaines dans trois provinces.



Juventus-Naples devrait avoir lieu



En Italie, le choc entre la Juventus Turin et Naples reste programmé dimanche soir, même si la tenue de ce match reste encore incertaine, les Napolitains n'ayant pas rejoint comme prévu Turin samedi soir après deux cas de Covid-2019 enregistrés dans leur effectif. C'est vers 23H30, au terme d'une journée rythmée par des annonces de cas positifs dans plusieurs clubs italiens, qu'est tombée la décision de la Ligue italienne de football confirmant le maintien.



En Allemagne, les "anti-corona" continuent de faire du bruit. Des milliers de personnes ont ainsi formé une chaîne humaine samedi au bord du lac de Constance, à cheval sur l'Allemagne, la Suisse et l'Autriche, en signe de protestation contre les mesures de restrictions liées à la pandémie, sous forte présence policière face aux craintes d'éventuels débordements.

Tout premier cas aux Îles Salomon



A l'autre bout du monde, avec leur tout premier cas répertorié, les Îles Salomon ont annoncé samedi avoir perdu leur bataille visant à rester hors de portée du coronavirus, ce qui ne laisse que neuf petits pays et territoires isolés n'ayant jamais enregistré le moindre cas.



Seuls de petites nations insulaires et certains territoires n'ont pas encore été touchés par le virus: Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palau, les Samoa, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu.