Coronavirus - les hôpitaux de Bruxelles proches de la saturation? "Il y a une transmission des jeunes pas très symptomatiques vers des gens à risque"

Les cas de coronavirus atteignent déjà la limite de leur capacité allouée au coronavirus et doivent transférer des malades vers d'autres structures. Dans les cliniques Saint-Jean se trouvent ce matin 30 patients Covid... Il y a une semaine, ils n’étaient encore qu’une dizaine. Pour répondre à cette hausse, une deuxième unité covid a été ouverte, en urgence, il y a quelques jours. La capacité est à présent de 60 lits.



"La propagation du virus s'est faite d'abord dans la population jeune et maintenant, il y a un impact dans la population plus âgée et à risque, ça c'est clair", a expliqué Didier Delmarcelle, chef des urgences-Cliniques Saint-Jean. "Mon impression à moi est qu'il y a une transmission de ce vivier jeune pas très malade, pas très symptomatique, vers des gens qui sont à risque de faire des formes plus graves", a ajouté le chef des urgences.



À ce stade, chaque hôpital dispose d’une capacité d’accueil, un pourcentage de lit destiné aux patients hospitalisés pour coronavirus. Dans plusieurs centres à Bruxelles, cette capacité est atteinte et des transferts s’organisent. Deux patients en provenance d’une autre clinique sont arrivés dans la nuit de samedi dans les cliniques Saint-Jean.



"Maintenant, c'est clairement nécessaire, car chaque hôpital a un nombre de lits covid qui est déterminé. On peut augmenter cette capacité, mais au détriment de la capacité d'accueil des patients qui sont non covid. Donc tout est un équilibre. Si on augmente le nombre de patients covid, on va devoir diminuer le nombre de patients non covid car on n'a pas des lits extensibles de manière indéfinie", a précisé Didier Delmarcelle.



Dans les chiffres, c’est incontestable. Les hospitalisations au niveau national augmentent. 486 lits covid occupés il y a 15 jours, 818 lits ce matin. C’est 40 % de plus.

En termes d’hospitalisation, on note aussi une hausse. 44 admissions par jour la semaine passée, contre 69 cette semaine.



La situation s’accélère, mais reste pour le moment sous contrôle. À titre de comparaison, le 1er avril, au pic de l’épidémie, 6.132 lits étaient occupés par des patients atteints du coronavirus.