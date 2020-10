 Une marche blanche en hommage à Victorine, retrouvée morte en France

Elle n'avait que 18 ans. Victorine a été retrouvée morte le 28 septembre dernier. Elle avait disparu deux jours avant, après une virée au centre commercial. Après avoir raté son bus, elle avait entrepris de regagner le domicile familial à pied. Un kilomètre l'a séparait de sa destination.

Son corps inerte avait finalement été découvert immergé dans un ruisseau dans une zone boisée difficile d'accès. Selon les conclusions de l'autopsie, elle serait décédée "par noyade avec l'intervention d'un tiers". L'enquête d'abord ouverte pour "disparition inquiétante" a évolué depuis vers les chefs "d'enlèvement, séquestration et homicide volontaire".

Je n’ai plus de mots

Ce dimanche 4 octobre, une marche blanche est organisée en hommage à la jeune fille, à l'initiative de sa famille. Parmi les proches qui seront présents, Romane, la sœur aînée de Victorine. Sur Facebook, elle avait partagé sa douleur: "Je n’ai plus de mots, je suis complètement détruite par cet énorme bouleversement qui change ma vie. J’ai leur cœur déchiré".

Quarante-sept enquêteurs de la Section de recherches de la gendarmerie de Grenoble sont mobilisés sur l'affaire, "pour effectuer notamment une enquête de voisinage et entendre tout témoin utile". Un numéro vert est activé pour recueillir d'éventuels témoignages (0.800.200.142).

Une ville traumatisée

Près de 2.000 personnes recueillies, anonymes et proches de Victorine Dartois, participent dimanche à une marche blanche à Villefontaine (Isère). Le cortège est parti vers 14h30 du stade de la Prairie, lieu hautement symbolique du dernier coup de fil de Victorine à ses parents, pour rejoindre Les Fougères, le quartier résidentiel où habite la famille. Dans une ville traumatisée et sous le choc depuis le drame.

Romane Dartois, l'une de ses deux sœurs, avait demandé sur Facebook aux participants de porter un haut blanc, "signe de paix". Tous les présents portaient le masque, comme il leur avait été explicitement réclamé. À la demande de la famille, très pratiquante, une croix, au pied de laquelle ont été entassés des bouquets de fleurs, a été érigée à l'entrée du stade. Des ballons blancs portant le nom de Victorine y ont été attachés avant qu'une colombe ne soit relâchée par une des sœurs de Victorine. En tête de la marche blanche, la famille, accompagnée d'un prêtre en aube blanche, est saluée par des applaudissements.

Venue de Bourgoin-Jallieu, rose à la main comme de nombreux jeunes présents, Anaïs Fortuna (19 ans) dit être là pour "rendre hommage à Victorine en espérant qu'on va retrouver celui qui a fait ça". "Depuis, on n'ose plus sortir. On a peur. J'ai peur pour mes soeurs et cousines", lance cette ancienne camarade de lycée. Bernadette Therville, une dame d'une soixantaine d'années, dit se sentir "concernée, en tant que grand-mère de petites-filles". "On n'ose plus laisser sortir nos enfants. On a peur que ça arrive de nouveau".





