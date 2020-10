De la riviera italienne au Piémont, le désastre d'un déluge historique

Des décennies qu'on n'avait pas vu un tel désastre dans la région: de la riviera italienne aux vallons du Piémont, le déluge a dévasté des villages entiers, emporté ponts et routes, aggravant la détresse des habitants après des mois d'un confinement ruineux pour l'activité locale.

En 1994, la crue du Po et du Tarano avait fait 70 morts et provoqué des dégâts matériels considérables, mais jamais autant d'eau - 60 centimètres en 24 heures - ne s'était abattue sur le nord-ouest de l'Italie en si peu de temps depuis 1954, selon les autorités.

Le bilan provisoire des intempéries en Italie est de deux ou trois morts et deux disparus, mais de nombreux villages sont encore coupés du monde. Dimanche matin, les populations sinistrées découvraient l'ampleur de la catastrophe.

A Vintimille, ville voisine de la France à l'embouchure de la Roya, les commerçants étaient à pied d'oeuvre pour nettoyer leurs boutiques noyées par les eaux et la boue, a constaté un correspondant de l'AFP.

Luca Vescoli, gérant d'un Spar entièrement inondé, a perdu 60.000 euros de matériel et denrées alimentaires.

"A 22h00 (20H00 GMT) vendredi, j'ai vu que la Roya était très haute. Je suis venu avec mon père et quand on est arrivés l'eau était montée à 10 centimètres. En cinq minutes l'eau a tout inondé", raconte-t-il. "On attend que l'état de catastrophe naturelle soit reconnu. 12 salariés ne peuvent pas reprendre le travail pour l'instant".

Les présidents du Piémont et de Ligurie ont demandé au gouvernement de décréter l'état d'urgence, prélude à une reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle.

"A cause de la pandémie, la région percevra cette année 200 millions d'euros de recettes fiscales en moins. Si l'Etat n'intervient pas, nous ne nous relèverons pas", a prévenu le président du Piémont, Alberto Cirio.

Davide Voarino est gérant d'une bijouterie à Vintimille.

"Nous avons eu le fleuve en crue quelques fois, mais une chose comme celle-là, jamais, jamais. Seules les personnes âgées peuvent se rappeler de quelque chose comme ça, de ce qui était arrivé il y a 60 ans".

- "J'ai tout perdu" -

Sur le marché, Alessio Rizzu fait le triste inventaire des dommages. "Regardez, j'ai plein de marchandises à jeter et pour tout le marché c'est pareil. C'est un désastre", explique le boucher devant son étal.

Une association s'inquiète du sort des migrants, nombreux à se regrouper habituellement sur les bords du fleuve Roya. "Si ces personnes (femmes vulnérables, enfants) ont été emmenées par le courant, nous les retrouverons peut-être au bout d'un moment, sur une plage, à Saint-Tropez (France) ou ailleurs", s'est alarmée Sanremo Solidale dans la presse locale.

A Garessio, bourg pittoresque de 3.000 âmes niché dans la vallée où sinue le Tarano, les habitants hébétés déblayent un indescriptible amas de limon et de déchets charriés par les flots dans les ruelles obstruées, a constaté un photographe de l'AFP.

Elisa Naso y tient un salon de coiffure depuis 1987.

"J'ai déjà dû rénover mon salon quatre fois (à cause de précédentes inondations). J'ai acheté ce comptoir il y a deux ans, pour 7.000 euros. Et maintenant je dois le jeter. J'ai tout perdu", déplore-t-elle.

Ici on sauve des eaux fangeuses une jarre de vin cuit, des étagères en bois, une machine à glaçons, là une pelle mécanique creuse la terre en pleine chaussée comme en plein champ, au coin de la rue une restauratrice contemple le mobilier de son établissement qui n'est plus qu'un tas de chiffes et de bris sur le pas de porte.

Déjà fragilisés par le confinement dû à la pandémie, "beaucoup de magasins devront baisser le rideau", prédit Elisabetta Bosco, propriétaire d'une boutique de vêtements.