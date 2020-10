Coronavirus - BILAN MONDIAL: Paris serre la vis, New York s'apprête à reconfiner

Nouveaux bilans, nouvelles mesures et faits marquants : un point sur les dernières évolutions de la pandémie de Covid-19 dans le monde.

La pandémie a fait au moins 1,034 million de morts dans le monde depuis fin décembre, selon un bilan établi par l'AFP dimanche à 11H00 GMT. Environ 35 millions de cas ont été officiellement comptabilisés et au moins 24,1 millions de personnes ont guéri.



Les Etats-Unis sont le pays comptant le plus de morts (209.399), devant le Brésil (145.987), l'Inde (101.782), le Mexique (78.880) et le Royaume-Uni (42.317).



"Alerte maximale" à Paris



Paris et sa proche banlieue vont être placés en zone d'alerte maximale en raison de la circulation accrue de l'épidémie de coronavirus et de nouvelles restrictions seront annoncées lundi, a déclaré le gouvernement français à l'AFP. Les restaurants pourront rester ouverts en zone d'alerte maximale avec un protocole sanitaire renforcé pour lutter contre le Covid-19.

Les nouvelles "mesures contraignantes", qui concernent Paris mais aussi les trois départements de la petite couronne, entreront en vigueur mardi et seront détaillées lundi lors d'une conférence de presse à 11H30 par la maire de Paris Anne Hidalgo et le préfet de police Didier Lallement.



New York vers un reconfinement partiel



La ville de New York est prête à refermer écoles et commerces non essentiels dans neuf quartiers de Brooklyn et de Queens où le nombre des cas de coronavirus est en forte hausse, selon son maire Bill de Blasio. Cet élu démocrate a déclaré qu'il voulait reconfiner ces quartiers à partir de mercredi, et qu'il attendait l'aval du gouverneur de l'Etat Andrew Cuomo.

Sur les neuf quartiers concernés, six sont à Brooklyn, dans des zones où la communauté juive orthodoxe est fortement représentée et où l'épidémie a repris à la faveur des rassemblements marquant les récentes fêtes juives de Rosh Hashanah et Yom Kippour. Les trois autres sont à Queens, dont un quartier tout proche de l'aéroport John F. Kennedy.



Ces neuf quartiers ont en commun d'avoir vu leur taux de positivité se maintenir au-dessus de 3% sur les sept derniers jours, malgré de multiples interventions des services sanitaires pour s'assurer du respect du port du masque, des gestes barrière et inciter les gens à se faire tester.



Kenzo victime du Covid

Le monde de la mode a perdu dimanche une de ses légendes : le Japonais Kenzo, mot à 81 ans près de Paris des suites du Covid-19. Kenzo Takada avait été le premier styliste japonais à s'imposer à Paris, où il a fait toute sa carrière.



Irak : pèlerinage malgré le virus

La ville sainte chiite de Kerbala en Irak a commencé à accueillir des dizaines de milliers de pèlerins musulmans dont un grand nombre d'étrangers pour le pèlerinage de l'Arbaïn, malgré la pandémie mondiale de Covid-19.



Le gouvernement irakien a autorisé l'arrivée de 1.500 pèlerins en avion pour chaque pays. Plus de 375.000 Irakiens ont contracté cette maladie dont près de 9.500 sont morts.

L'Islande resserre la vis



Dès lundi, salles de sport, bars et discothèques seront à nouveaux fermés en Islande et les rassemblements de plus de 20 personnes interdits pour "deux à trois semaines". Ce pays fait face, comme beaucoup d'autres en Europe, à une nette remontée du nombre des cas de Covid-19 depuis la mi-septembre.



Premier cas aux îles Salomon



Les Îles Salomon ont enregistré leur tout premier cas de contamination au coronavirus, un étudiant récemment arrivé des Philippines dans un avion de rapatriement transportant 96 passagers. Il n'y a plus que neuf petits pays et territoires isolés à n'avoir jamais enregistré le moindre cas : Kiribati, les Îles Marshall, la Micronésie, Nauru, Palau, les Samoa, les Tonga, Tuvalu et le Vanuatu.