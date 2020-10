Cohabitation difficile avec les cyclistes: la promenade verte bientôt réservée aux piétons?

À Bruxelles, la promenade verte pourrait bientôt être réservée aux piétons durant les weekend et jours fériés. C'est le souhait des bourgmestres d'Auderghem et des 2 Woluwé, Woluwé-Saint-Pierre et Woluwé-Saint-Lambert. L'ancienne ligne de chemin de fer est très fréquentée par les cyclistes depuis le confinement et la cohabitation avec les piétons est parfois dangereuse.

Les 3 bourgmestres demandent depuis des mois à la région bruxelloise de faire les aménagements nécessaires pour sécuriser cette promenade et songent désormais à prendre des mesures plus radicales : "A partir du moment où rien ne bouge en ce qui concerne la sécurisation de la promenade il faudra prendre la mesure ultime", lance le bourgmestre de Woluwé-Saint-Pierre, Benoit Cerexhe, légèrement déçu. "D’ici là nous restons ouverts au dialogue avec la région mais on doit bien constater que cela fait plusieurs mois que malgré les promesses rien n’a été accompli ", conclu-t-il.