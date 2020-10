Les infections quotidiennes en Russie approchent les records de mai

(Belga) La Russie a annoncé lundi près de 11.000 nouvelles infections par le nouveau coronavirus, approchant le pic du mois de mai, mais les autorités ne prévoient pas dans l'immédiat de mesures de confinement majeures.

Selon les autorités, 10.888 nouveaux cas ont été comptabilisés lundi ainsi que 117 décès, non loin du record de 11.656 cas enregistré le 11 mai, lorsqu'un confinement strict était imposé au pays. Cette fois-ci, les autorités russes semblent vouloir éviter des mesures restrictives d'ampleur, jugeant le système de santé en mesure d'assurer l'accueil des malades et les stocks de moyens de protection ainsi que de médicaments suffisants. "Nous ne voulons pas (de confinement, ndlr) et n'allons pas le faire", a assuré vendredi la vice-Première ministre russe en charge de la santé, Tatiana Golikova, tout en reconnaissant une "croissance sérieuse" des cas et en insistant sur le respect des mesures sanitaires comme le port de masque. Même son de cloche chez les sénateurs russes. "Je ne pense pas qu'un régime du confinement général soit ordonné", a affirmé lundi à l'agence publique RIA Novosti le sénateur Valéri Riazanski, vice-président du comité pour les affaires sociales au Conseil de la Fédération, chambre haute du Parlement. "Les capacités médicales sont tout à fait différentes actuellement, on a une expérience du diagnostic et du traitement", a-t-il expliqué. Pour sa part, la ville de Moscou, qui compte pour un tiers des nouveaux cas, a ordonné aux entreprises de placer en télétravail au moins 30% de leur personnel à partir de lundi et jusqu'au 28 octobre afin de réduire notamment l'affluence dans les transports en commun. Les vacances scolaires, qui ont débuté lundi, ont été portées d'une à deux semaines, et la mairie recommande vivement aux personnes âgées et populations à risque de ne pas sortir. Au total, la Russie a officiellement enregistré à ce jour 1.225.889 cas de coronavirus, dont 21.475 décès. (Belga)