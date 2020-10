Vol de carte bancaire et retraits frauduleux à Eupen: reconnaissez-vous ces hommes?

Appel à témoins diffusé à la demande du parquet d'Eupen.

Le 5 octobre 2019 vers 10h00 dans l’agence BNP Paribas Fortis située rue Gospert à Eupen, deux individus ont subtilisé et commis des retraits frauduleux avec le carte bancaire d’une dame âgée. Les individus ont effectué des retraits à Eupen, Dour et en France.

Le 1er individu est âgé d’une trentaine d’années et est de corpulence normale. Au moment des faits, il portait des vêtements foncés, une casquette avec un logo clair et de baskets noire et rouge.

Le 2ème individu est âgé d’une trentaine d’années. Il est des corpulence mince et a de courts cheveux foncés. Au moment des faits, il portait un jean délavé et troué, une veste noire matelassée et des baskets noires.

Témoignages

Si vous avez plus de renseignements concernant ce fait, nous vous invitons à prendre contact avec la police via le numéro gratuit 0800 30 300. Vous pouvez également réagir via email: avisderecherche@police.belgium.eu