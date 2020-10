Le dérèglement climatique a-t-il une influence sur la santé de votre animal de compagnie? Voici l'avis de cette spécialiste

On évoque souvent les conséquences du réchauffement climatique pour l'environnement, la planète, pour la vie sur Terre. Mais ce dérèglement peut aussi avoir des conséquences sur la santé et sur celles des animaux de compagnie. Le Docteur Laetitia Lempereur, vétérinaire et spécialiste en parasitologie était sur le plateau du RTL INFO 13h pour l'évoquer.

Le réchauffement climatique a une conséquence sur la santé des animaux?

"Le meilleur exemple, ce sont les maladies qui peuvent être transmises par les vecteurs. Ce sont par exemple les tiques, les moustiques. Le dérèglement climatique peut avoir une influence sur ces vecteurs, notamment sur le nombre, l'abondance de ceux-ci, ou même leur survie. Si on a des hivers un peu plus doux, on peut allonger la survie et donc leur période d'activité. On peut aussi avoir des vecteurs qui vont se retrouver dans de nouvelles zones géographiques dans lesquelles ils étaient absents jusque-là."

Dans nos régions, des moustiques ou des tiques, avec le réchauffement climatique, ils prospèrent un peu plus et pourraient davantage atteindre nos animaux de compagnie ?

"Prenons un exemple concret : on a une nouvelle espèce de moustique, le moustique tigre qui est apparu dans certaines régions en raison du transport. C'est un exemple qu'il peut arriver chez nous et que ces moustiques peuvent s'acclimater à notre écosystème. Par contre, concernant la survie ou la période d'activité, c'est quelque chose de difficilement objectivable puisqu'il faut des données scientifiques sur des longues périodes et donc, c'est un peu plus compliqué; Mais on a des exemples dans d'autres pays. Par exemple, en Suède, on a pu voir que les tiques pouvaient atteindre des altitudes supérieures que précédemment. Si on a une augmentation de l'abondance, on a plus de cas, et si on a un allongement de la période d'activité, on peut avoir plus de problèmes."