Trump retrouve son rythme sur Twitter avec une avalanche de messages matinaux

(Belga) Un peu en retrait sur les réseaux sociaux depuis son test positif au Covid-19, Donald Trump a retrouvé lundi matin un rythme très soutenu sur Twitter, depuis l'hôpital militaire de Walter Reed.

Avant même le lever du soleil sur Washington, le président des Etats-Unis s'est lancé dans une longue série de tweets, majuscules et points d'exclamation à l'appui, appelant ses sympathisants à voter. "MARCHES BOURSIERS EN HAUSSE. VOTEZ! ". "L'ARMEE LA PLUS FORTE QUI SOIT. VOTEZ! ". "LA LOI ET L'ORDRE. VOTEZ! ". "LIBERTE RELIGIEUSE. VOTEZ! ". "PLUS FORTES BAISSE D'IMPOTS DE L'HISTOIRE ET UNE AUTRE QUI ARRIVE. VOTEZ! ". "FORCE DE L'ESPACE. VOTEZ! ". "LUTTE CONTRE LES MEDIA FAKE NEWS CORROMPUS. VOTEZ! ". Hospitalisé depuis vendredi soir à l'hôpital militaire de Walter Reed, le président américain pourrait sortir dans la journée de lundi, selon ses médecins. A la stupéfaction générale, il est brièvement dimanche sorti de l'hôpital pour saluer ses partisans depuis sa voiture, suscitant une vive polémique en particulier lié au risque pour les agents du Secret Service l'accompagnant. Dimanche, un optimisme prudent dominait dans son entourage, bien que le médecin de la Maison Blanche ait finalement admis que l'état initial de son patient avait été plus grave que ce qui avait été officiellement déclaré dans un premier temps. (Belga)