L'agence Fortis de Beaumont a fermé sa salle des coffres: "Ma maman de 80 ans a dû dormir avec tout sous son matelas"

Nathalie (prénom d’emprunt car elle veut garder l'anonymat) a déclenché le bouton orange Alertez-nous pour exprimer sa consternation quant à la fermeture définitive de la salle des coffres de son agence BNP Paribas Fortis à Beaumont dans le Hainaut. Mais aussi quant à la manière dont cela a été annoncé à sa maman, âgée de 80 ans, qui y possédait un écrin. "Fin septembre, on a appelé ma maman pour fixer un rendez-vous au lendemain afin de venir chercher le contenu de son coffre. Maman m’a donc appelée pour la conduire à la banque le lendemain à 11h et vider son tiroir. J’étais consternée que les choses se fassent comme cela. J’ai rappelé l’agence pour demander si c’était bien exact, qu’un rendez-vous avait été convenu avec elle. Ayant travaillé dans le milieu carcéral, je suis peut-être un peu biaisée par tout ce que j’ai vu, mais j’étais interloquée de la manière dont les choses avaient été arrangées par téléphone, sans courrier, et par la rapidité avec laquelle il fallait vider le coffre", déplore Nathalie.

On laisse des personnes âgées se promener sur la place de Beaumont avec le contenu de leur coffre sous le bras

À sa demande d'une alternative, Nathalie a reçu comme réponse que des coffres étaient disponibles à Thuin. "J’étais estomaquée, effondrée, en rage", se souvient la femme, déplorant en outre qu'"on laisse des personnes âgées se promener sur la place de Beaumont avec le contenu de leur coffre sous le bras..."

Rentrée chez elle, la maman de Nathalie "a dormi avec le contenu de son coffre sous son matelas pendant une nuit, avant de trouver un autre coffre de disponible à Chimay, à 24 kilomètres de chez nous, où ma sœur a été la conduire le lendemain", raconte l'alerteuse qui estime que "les clients sont vraiment pris en otage par des décisions pareilles."

BNP Paribas Fortis nous a confirmé que l’agence de Beaumont devenait une agence avec un accès limité et qu'il était proposé de déplacer les coffres dans l’agence de proximité de Thuin. "Et ceci bien évidemment en toute concertation avec nos clients", nous a-t-on dit.

Va-t-on connaître une fermeture progressive des salles de coffres dans les agences BNP Paribas Fortis du pays ? "Pas du tout", a assuré le groupe bancaire.