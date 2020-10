Bruxelles: une escorte et dealeuse à Tomorrowland condamnée

Le tribunal correctionnel de Bruxelles a condamné, mardi, une femme qui avait vendu des stupéfiants lors du festival Tomorrowland à une peine de prison de douze mois avec sursis probatoire. La prévenue, qui avait été interceptée par la police alors qu'elle rentrait chez elle, était en aveux. Selon son avocat, elle s'est resaisie depuis lors.



La trentenaire a été arrêtée par la police locale de Dilbeek le 28 juin. Lorsque les policiers lui ont demandé, car elle semblait agitée, si elle transportait de la drogue, elle a immédiatement avoué qu'elle avait de la cocaïne dans sa poche. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une petite quantité, 7,87 grammes, mais l'intéressée a également déclaré que ce n'était pas uniquement pour son propre usage. Selon elle, elle était dépendante depuis environ cinq ans, et vendait depuis cinq mois pour payer sa consommation personnelle.

Cela lui rapportait environ 750 euros par mois. "Madame est devenue dépendante à la cocaïne alors qu'elle travaillait comme escorte en Suède", a plaidé son avocat. "Son arrestation lui a fait comprendre qu'elle avait eu tort et depuis lors, elle ne se drogue plus. Elle a un emploi d'aide-ménagère et est récemment devenue codirectrice d'une entreprise de nettoyage".