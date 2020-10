Plan d'aide abandonné: Trump "fait passer son intérêt avant celui du pays", dénonce Pelosi

(Belga) Donald Trump "fait passer son intérêt avant celui du pays" en abandonnant les négociations sur un plan d'aide économique aux Américains pour faire face au Covid-19, a accusé mardi la cheffe des démocrates au Congrès, Nancy Pelosi.

Le président américain a annoncé qu'il avait décidé de ne plus négocier sur ce coup de pouce budgétaire aux ménages et aux petites entreprises américaines jusqu'à après l'élection du 3 novembre, lors de laquelle il brigue un second mandat. "Une fois encore, le président Trump a montré ses vraies couleurs: faire passer son intérêt avant celui du pays, avec la pleine complicité des membres républicains du Congrès", a fustigé Nancy Pelosi dans un communiqué. L'administration Trump et le Congrès tentaient depuis plus de deux mois de se mettre d'accord sur un nouveau plan d'aide mais les négociations achoppaient sur le montant. Donald Trump a accusé mardi Mme Pelosi de ne pas négocier "de bonne foi". "Manifestement, la Maison Blanche est en plein désarroi", a-t-elle assuré. (Belga)