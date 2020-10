La Louvière: les 91 arbres des berges du canal du centre historique vont tous être abattus

L'abattage des frênes alignés le long du canal entre l’ascenseur n°1 et le pont Capitte a débuté ce lundi. En cause, une maladie, la chalarose du frêne qui a contaminé progressivement les 91 arbres encore présents au niveau de ce bief. Cette opération devrait durer 8 à 9 jours. Afin d’assurer la sécurité des riverains, des bateliers et des usagers du halage, le SPW Mobilité et Infrastructures, en concertation avec les acteurs concernés, ont décidé de prendre les mesures drastiques qui s’imposent.

Les frênes concernés souffrent de cette maladie depuis plusieurs années. Initialement au nombre de 155, ils ont été progressivement réduits à 91 et sur ceux-ci, l’infection continue de progresser… Ces derniers mois, des tailles sanitaires conséquentes ont dû être effectuées sur plus d’une cinquantaine de sujets, une dizaine d’autres sont morts sur pied et ont dû être abattus.

La dégradation sanitaire de ces arbres provoque régulièrement des chutes de branches. Leur dépérissement et l’inexistence de traitement représentent un danger pour la sécurité des usagers mais également pour la circulation des bateaux et le bon état des ouvrages hydrauliques.

Conscients que ce site est classé Patrimoine mondial de l’Unesco et que l’absence de ces arbres nuit à la beauté du lieu, les différents acteurs se sont tous mis d’accord pour replanter de nouveaux sujets. Une réflexion approfondie fut menée afin de choisir l’essence à privilégier. Divers critères ont été pris en considération tels que la résistance aux maladies, l’enracinement, la croissance, etc.

Les futurs arbres seront des chênes des marais de la variété "Helmond". Lors de leur plantation prévue en novembre prochain, ces spécimens seront d’une taille d’environ 5 à 6 m. Ils ont été sélectionné car ils sont résistants à l'eau comme à la sécheresse.

Le budget estimé de ces travaux est de 142.139,91 € TVAC.