Coronavirus: comment évolue l'épidémie aux Pays-Bas et en Suède?

Ces deux pays font régulièrement parler d'eux car les restrictions sociales pour lutter contre la maladie Covid-19 y sont moins fortes, notamment le port du masque. Connaissent-ils eux aussi une remontée du nombre de cas et dans quelles proportions ?

Le gouvernement fédéral fraîchement formé a annoncé, mardi en fin de journée, un durcissement des restrictions sociales afin d'enrayer la hausse de nouveaux cas de Covid-19 en Belgique. Dès vendredi, les bars devront fermer à 23 heures et le nombre de personnes assises à une même table sera limité à 4 (enfants non compris). La fameuse bulle sociale d'individus avec qui ont peut avoir des contacts rapprochés sera ramenée au même chiffre de 4, en dehors des membres d'un foyer vivant sous le même toit. Enfin, le télétravail est plus que jamais recommandé.

Nul doute que ce serrage de vis des libertés fait grincer des dents de nombreux citoyens, et pas seulement les patrons de cafés. La tentation est toujours grande dès lors de savoir quelle est la situation de l'épidémie dans des pays plus souples. Les deux plus connus sont les Pays-Bas et la Suède auxquels les médias du monde entier s'intéressent régulièrement. Ces pays interdisent peu et privilégient le conseil et la responsabilisation de de leurs habitants. Le port du masque notamment est moins présent. Connaissent-ils, eux aussi, un rebond de l'épidémie ? Nous avons consulté les chiffres de leurs instituts de santé publique.

Suède (10 millions d'habitants)

L'épidémie connait un rebond, actuellement dans une proportion moindre qu'en Belgique.

515 nouveaux cas moyenne des 7 derniers jours (chiffres du 5 octobre) dont 177 dans la seule capitale Stockholm. C'est environ 4 fois moins qu'en Belgique qui comptait alors 2103 nouveaux cas journaliers en moyenne.



Au total, la Suède enregistrait 96.145 nouveaux cas confirmés depuis le début de l'épidémie. En Belgique, on est actuellement à environ 134.000 cas.

Le pays scandinave pratique beaucoup moins de tests qu'en Belgique: 128.852 tests (semaine du 21 au 27 septembre), avec une positivité de 3.95%.

Mesures principales

1. Il est demandé à la population de:

- rester le plus possible chez elle

- se faire tester si elle présente des symptômes de la maladie

- faire du télétravail

- pratiquer la distance sociale

- éviter les visites aux personnes âgées ou dans les hôpitaux

2. Il est demandé aux plus de 70 ans et aux personnes à haut risque de rester chez elles et réduire leurs contacts sociaux.

3. Interdiction de visite dans les homes sauf dans certaines circonstances

4. Pas d'événements de plus de 50 personnes

Pas de limite de personnes qu'on peut inviter chez sois mais les autorités appellent à la modération et à réduire ce nombre autant que possible.

Plus de détails: voir notre article spécifique

Pays-Bas (17,7 millions d'habitants)



L'épidémie connait une hausse importante du nombre de nouveaux cas. Rapportée à leur population, cette augmentation est du même ordre en Belgique et aux Pays-Bas.

CHIFFRES

Nouveaux cas

27.485 lors de la dernière semaine écoulée (29/9 au 6/10) pour 19.326 la semaine précédente

(BELGIQUE: 17.262)

Nouvelles admissions à l'hôpital

803 lors de la dernière semaine écoulée (29/9 au 6/10) pour 501 la semaine précédente.

(BELGIQUE: 588)

Soins intensifs

122 lors de la dernière semaine écoulée (29/9 au 6/10) pour 100 la semaine précédente.

(BELGIQUE: actuellement 189)

Décès

89 lors de la dernière semaine écoulée (29/9 au 6/10) pour 102 la semaine précédente.

(BELGIQUE: 82)

Tests

222.877 lors de la dernière semaine écoulée. Taux de positivité 9,1%

(BELGIQUE: 259.000, taux de positivité: 7,3% pour la période 26-9 au 2/10)

MESURES

- Distance 1,5 m

- 3 invités à la maison (sans compter les enfants) avec maintien de la distance

- Télétravail quand possible

- Port du masque

Conseillé dans les lieux publics à l'intérieur (horeca, magasins,...)

Obligatoire dans les transports en commun