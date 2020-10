Coronavirus - Les traceurs de contacts seront deux fois plus nombreux à Bruxelles

(Belga) Le nombre de traceurs de contacts qui assurent le suivi des cas Covid-19 positifs et des contacts à haut risque à Bruxelles doublera dès la semaine prochaine, a annoncé mercredi la responsable du Service de l'inspection de l'hygiène de la Commission communautaire commune (Cocom), Inge Neven. L'augmentation significative du nombre d'infections a pris de court les services chargés du "contact tracing" en Wallonie et à Bruxelles, rapportaient mercredi De Standaard et Le Soir.

Le nombre de traceurs de contact passera de 75 à la mi-septembre à 165 agents dès la semaine prochaine. "Mais ces personnes doivent être formées. La vitesse de la recrudescence de l'épidémie est difficile à suivre", déclare Inge Neven. "Jusqu'à présent, la grande majorité des personnes sont appelées dans les 48 heures", précise-t-elle. Quinze pour cent des tests réalisés à Bruxelles se révèlent positifs, ce qui signifie qu'une personne sur sept peut transmettre le virus. Jusqu'où ce pourcentage devrait-il diminuer? Le baromètre attendu d'ici un mois devrait clarifier les choses, estime Mme Neven. "Il est encore trop tôt pour commenter ces chiffres", dit-elle, tout en jugeant la situation actuelle trop dangereuse et en affirmant "mettre le contact tracing sous pression". (Belga)