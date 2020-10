Une école secondaire ferme à Dottignies: 29 professeurs et éducateurs sont absents à cause du coronavirus (vidéo)

Une école secondaire a fermé à cause de la crise sanitaire. Cela se passe à Dottignies (Mouscron). C’est le directeur qui a pris cette décision, face à l’absence de 29 professeurs et éducateurs. Un cas de force majeure. Le personnel et les 760 élèves sont chez eux, jusqu’au 19 octobre.

Hier, pour 46 classes, il y avait 29 professeurs absents à l’institut Saint-Charles de Dottignies. Dès lors, impossible d’organiser des cours. "Il fallait réagir avant d'aller vers une catastrophe", explique Luc Dujardin, le directeur. Suite à l'annonce de fermeture, des élèves viennent chercher leurs cours rapidement. Fiorenza Bourlet est une des 760 élèves concernées: "C'est vrai qu'on est déçus et j'espère qu'on pourra retrouver tout le monde en pleine forme le 19 octobre", dit cette élève de 7ème année à l’institut Saint-Charles de Dottignies. En effet, le 19 octobre est la date choisie pour cette rentrée bis. 12 jours, c’est plus long que la quarantaine actuelle. La précaution a été prise sur conseil d’un médecin. "Une fermeture de 3 jours n'aurait pas changé grand-chose. Je pense qu'avec ce terme, on pourra stopper la progression de l'épidémie dans l'école", estime Luc Dujardin, directeur de l’institut Saint-Charles de Dottignies Luingne. Durant 8 jours, les cours vont être assurés à distance. Les premiers ont été donnés ce mercredi matin.