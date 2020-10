Coronavirus - L'Italie oblige les voyageurs en provenance de la Belgique à se faire tester

(Belga) Qui se rend en Italie depuis la Belgique sera tenu de réaliser au préalable un test pour le coronavirus, a fait savoir mercredi soir le ministre italien de la Santé, Roberto Speranza.

"J'ai signé un décret qui prévoit un test coronavirus obligatoire pour les voyageurs en provenance de la Belgique, des Pays-Bas, du Royaume-Uni et de la République tchèque", a communiqué le ministre sur sa page Facebook. La mesure était déjà en place pour d'autres pays comme l'Espagne ou la Grèce. Le gouvernement italien se voit contraint d'affermir ses mesures sanitaires pour lutter contre le nouveau virus alors que les infections repartent à la hausse. Il est à ce titre obligatoire de porter un masque buccal en extérieur dans tout le pays, et ce dès six ans, hormis dans les situations "isolées", comme une promenade seul dans un parc. Le gouvernement a prolongé l'état d'urgence en Italie jusqu'au 31 décembre. (Belga)