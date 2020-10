Présidentielle 2020 aux Etats-Unis - La modératrice invite à un "échange respectueux" entre Mike Pence et Kamala Harris

(Belga) Susan Page, la modératrice du débat entre les candidats à la vice-présidence des Etats-Unis, Susan Page a ouvert l'évènement diffusé en direct depuis Salt Lake City mercredi soir en invitant à un "échange respectueux" entre la sénatrice démocrate Kamala Harris et le vice-président sortant conservateur Mike Pence.

Après un débat houleux et entrecoupé d'attaques virulentes entre les prétendants à la Maison Blanche la semaine passée, la modératrice a tenu à ouvrir ce duel vice-présidentiel en insistant sur le fait que les Américains "méritent une discussion civile". La modératrice a également rappelé les mesures prises pour assurer la sécurité sanitaire du débat, alors que le Président Donald Trump et nombre de son entourage ont été infectés au Covid-19 au cours des jours passés. Les membres du public observent une distance sociale et portent un masque buccal. Des parois en plexiglas ont été installées pour séparer l'actuel vice-président républicain et la sénatrice démocrate, et les bureaux où ils ont pris place ont été éloignés de près de quatre mètres. Les candidats ont été invités à se prononcer sur la gestion de la pandémie aux USA lors de la première question qui leur a été adressée par la modératrice, cheffe de l'édition de Washington du quotidien USA Today. Kamala Harris a immédiatement dénoncé la gestion de l'administration Trump, "le plus gros échec" de l'histoire américaine. (Belga)