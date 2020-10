Des animaux marins décimés par une pollution sur des dizaines de kilomètres de plages russes? (vidéo)

Le média Brut rapporte une possible pollution de mer dans le Kamchatka, une péninsule à l'extrême est de la Russie où des milliers d'animaux et végétaux ont été retrouvés morts sur des dizaines de kilomètres de plages appréciées des surfeurs. L'ONG Greenpeace Russie a effectué des analyses d'échantillons et découvert certaines quantités de pétrole et de phénol. Selon le ministre russe de l'écologie, les seuils limite n'ont cependant pas été dépassés.



Vous devez Un poste Facebook a été intégré à cet endroit.Vous devez accepter les cookies de réseaux sociaux pour afficher ce contenu.