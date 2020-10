Réseaux sociaux: voici les techniques des extrémistes pour vous transformer

Dans le cadre du projet européen Precobias, qui a pour objectif de renforcer la pensée critique des adolescents et des jeunes adultes vis-à-vis de ce qu'ils voient et lisent sur les réseaux sociaux, l'université de Gand a réalisé une étude sur la propagande des salafistes (mouvance de l'islam) extrémistes et tire des enseignements intéressants.

La propagande islamiste sur les réseaux sociaux avait connu un pic lors des années d'apogée du groupe terroriste Etat islamique. Mais en novembre 2019, la sécurité européenne (Europol) a encore supprimé plus de 26 000 contenus en lien avec l’État islamique, sur les réseaux sociaux. Ce n’est toutefois que la pointe d’un iceberg qui cache les pratiques propagandistes des acteurs de l’ombre : de nombreux salafistes extrémistes prônent le jihad violent sans adhérer, du moins publiquement, à une organisation terroriste. Ils diffusent une propagande violente au milieu de messages neutres, ce qui les rend particulièrement efficaces pour attirer des personnes en voie de radicalisation, et très difficiles à repérer.

L'équipe du Professeur Catherine Bouko s’est penchée sur 3000 publications Facebook et Instagram émanant de tels salafistes extrémistes. Voici ce qu'elle en ressort.



Trois éléments-clés dans le discours salafiste extrémiste

1. L’exacerbation d’une crise

Exemples : persécutions à l’encontre des musulmans hier et aujourd’hui, critique de la politique internationale et des conditions de détention des prisonniers musulmans, etc.

2. La création d’une identité collective

Les prisonniers et terroristes sont transformés en héros, sources d’inspiration.

3. L’impossibilité de toute relation et le recours à la violence comme solution contre la crise

Le recours à la violence est parfois explicite (moins d’1 % des posts analysés), mais le plus souvent implicite. Ce qui permet de contourner les règles de Facebook et Instagram et d’ainsi éviter que les posts soient supprimés.

Ces techniques propagandistes ne sont pas l’apanage des salafistes extrémistes. Des techniques similaires ont été identifiées dans 500 posts d’extrême droite.

La puissance des biais cognitifs

Les biais cognitifs ne sont pas des "bugs" du cerveau et n’ont rien à voir avec l’intelligence. Ce sont des mécanismes naturels de pensée qui nous font dévier de la rationalité et du jugement critique. Ils sont des leviers de désinformation, de polarisation et de radicalisation très puissants, dans tous les domaines de la vie sociale.



Exemples de biais :

Le biais de confirmation

Il désigne la tendance à interpréter les informations de manière à confirmer nos croyances et nos opinions existantes.

Le biais d’autorité

Il pousse à considérer les opinions d’une figure d’autorité comme très influentes. Nous sommes donc plus enclins à suivre ses instructions.

Le biais des médias hostiles

Il fait référence à la tendance à percevoir la couverture médiatique comme biaisée, contre nos propres opinions et en faveur du point de vue des opposants.

Légitimer la violence

Des chercheurs de l’Université de Munich ont mené des expériences psychologiques dans le cadre du projet Precobias. Qu’en ressort-il ?

- Plus les individus opposent leur groupe identitaire à d’autres groupes (supériorité de l’un, infériorité des autres), plus ils présentent des attitudes extrémistes.

- Les posts violents activent davantage le biais de "l'hypothèse du monde juste" (c’est-à-dire le sentiment que les souffrances des autres groupes sont méritées) que des posts non violents. Ce qui tend à rendre cette violence légitime et, ainsi, à renforcer le processus de radicalisation.