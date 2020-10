La Ville de Bruxelles octroiera une aide de 2.000 euros pour les exploitants de bars et de cafés

La Ville de Bruxelles a décidé de soutenir les bars et cafés qui doivent fermer pendant un mois en octroyant par établissement fermé (bar, café, boîte de nuit) une aide de 2.000 euros en complément des aides régionales annoncées. Le budget consacré à la mesure est estimé à environ 1 million d'euros, a annoncé la Ville, jeudi matin.



La Régie et le CPAS de la Ville de Bruxelles vont en outre exonérer pour au moins un mois les exploitants locataires d'espaces leur appartenant, qui doivent fermer. "Nous appelons les propriétaires privés et les brasseurs à faire de même. Il y va d'une solidarité logique entre locataires et bailleurs", a affirmé jeudi le collège des bourgmestre et échevins, annonçant ces nouvelles mesures. Par ailleurs, le même collège a décidé d'exonérer également les loyers des buvettes des infrastructures sportives de la Ville de Bruxelles. Il a précisé que le CPAS était à l'écoute de l'ensemble des commerçants ou employés ou ouvriers de ces cafés et bars (personnel HORECA ; serveurs, plongeurs, nettoyeurs, barmen/women...) en difficultés financières habitants le territoire communal. Ceux-ci peuvent se tourner vers un service du CPAS dédié aux conséquences de la crise COVID-19 qui peut leur apporter une aide matérielle, sociale, médicale ou encore psychologique.