Un homme blessé par balle à Malmedy: 2 individus inculpés de tentative d'assassinat

Un homme âgé de 40 ans a été blessé par balle mercredi matin à Malmedy. Dans le cadre de l'enquête, deux personnes ont été interpellées et le dossier vient d'être mis à l'instruction du chef de tentative d'assassinat, a indiqué Gilles de Villers Grand Champs, le procureur de division.



Deux hommes, nés en 1984 et 1992, ont été privés de liberté à la suite des faits survenus mercredi vers 07h30, à proximité du chantier de la nouvelle mosquée. Le dossier a été placé à l'instruction et le parquet, qui a requis des mandats d'arrêt, a retenu la qualification de tentative d'assassinat à l'encontre de deux suspects. Si le juge devait répondre favorablement à la demande du parquet, les deux hommes passeront mardi devant la chambre du conseil qui statuera alors sur leur maintien ou non en détention préventive.