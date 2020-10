Berchem-Sainte-Agathe: une école maternelle fermée suite à des cas de Covid-19 chez les professeurs

L'école Openveld de Berchem-Sainte-Agathe a été fermée ce jeudi et jusqu'au 15 octobre à cause de cas de Covid-19 détectés au sein du corps enseignant, a annoncé jeudi la commune.



Le pouvoir organisateur communal a été informé mercredi soir que plusieurs cas de Covid-19 venaient d'être détectés au sein du corps enseignant de l'école maternelle Openveld. Il a en conséquence décidé, en accord avec le service de Promotion de la santé à l'école, de fermer l'établissement scolaire tout du moins jusqu'au 14 octobre inclus. Il n'est pour l'instant pas envisagé de mettre en place un système de garderie. Les parents d'élèves ont été informés de la situation. Les autorités communales suivront l'évolution de la situation et prendront des mesures en conséquence si besoin.