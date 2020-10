Coronavirus - Le chef des républicains critique l'approche sanitaire de Donald Trump

(Belga) Le chef des républicains au Sénat américain Mitch McConnell a critiqué jeudi la façon dont le président américain, appartenant au même parti, gère a crise sanitaire du coronavirus aux Etats-Unis.

La figure républicaine affirme ne plus s'être rendu à la Maison blanche depuis le 6 aout en raison de la divérenge d'approche des questions sanitaires. "Mon sentiment est que la façon de faire est différente de la mienne, et la façon dont je presse au Sénat par exemple de porter un masque buccal et de prendre au sérieux la distance sociale", a indiqué M. McConnell sur la chaine américaine CNN. "Portez un masque. Tenez votre distance sociale. C'est la seule façon que nous connaissons pour stopper la propagation (du virus, ndlr) jusqu'à l'obtention d'un vaccin", a indiqué le Républicain lors d'un conférence de presse dans son Etat du Kentucky, où il bat campagne pour sa réélection. "Alors, j'ai entendu à d'autres endroits que d'autres ont une vision différente. Et ce sont ceux qui en paient le prix", a encore ajouté M. McConnell. Le président américain Donald Trump a été testé positif au Covid-19 la semaine passée, de même que de nombreux de ses proches collaborateurs. Il devrait pouvoir reprendre ses activités publiques à partir de samedi, a toutefois estimé le médecin de la Maison Blanche. (Belga)