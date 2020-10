Ski alpin: blessée au dos, Shiffrin ratera l'ouverture de la saison à Sölden

L'Américaine Mikaela Shiffrin, triple lauréate de la Coupe du monde de ski alpin (2017, 2018, 2019), va manquer le slalom géant d'ouverture de la saison à Sölden (Autriche) dans une semaine, en raison d'une blessure au dos, a-t-elle annoncé vendredi sur les réseaux sociaux.

"Après m'être blessée au dos en faisant du ski la semaine dernière, on m'a conseillé de renoncer à Sölden, pour que mon dos puisse guérir et que je puisse courir le reste de la saison", a expliqué la double championne olympique (slalom en 2014 et slalom géant en 2018) sur son compte Instagram.

La Coupe du monde de ski alpin débute le 17 octobre par le traditionnel slalom géant de Sölden, sur le glacier du Rettenbach dans le Tyrol autrichien.

"En ayant débuté à Sölden les huit dernières années, cette situation est... frustrante et étrange (par manque de meilleurs mots). Heureusement, cette blessure va guérir et je serai bientôt au départ (et il me tarde)", a ajouté l'Américaine de 25 ans.

Shiffrin, qui compte 66 victoires en Coupe du monde, n'a plus pris le départ d'une course depuis sa victoire en super-G à Bansko (Bulgarie) le 26 janvier 2020. Elle avait renoncé aux épreuves suivantes après le décès soudain de son père Jeff début février.

Son retour était initialement prévu pour les dernières courses de la saison 2020 mi-mars à Are en Suède, mais la pandémie de Covid-19 avait mis un terme prématuré à la Coupe du monde, avec le sacre de l'Italienne Federica Brignone.

Après Sölden, les skieuses prendront la direction de Lech/Zürs, dans l'ouest de l'Autriche, pour un slalom parallèle prévu en nocturne le 13 novembre, et deux slaloms à Levi en Finlande les 21 et 22 novembre.