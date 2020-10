Nobel de la paix: "un appel à l'action" pour le chef du PAM

(Belga) Le prix Nobel de la paix attribué vendredi au Programme alimentaire mondial (PAM) est "un appel à l'action", a estimé son directeur exécutif, l'Américain David Beasley, du Niger où il était en mission.

"C'est un appel à l'action, parce que le Comité du prix Nobel de la Paix reconnaît que la famine dans le monde est une cause majeure des conflits et qu'énormément de gens sont en train de mourir de faim", a déclaré M. Beasley au cours d'un point de presse à Niamey. "C'est un appel à l'action à nos donateurs, aux milliardaires, à tous ceux qui veulent aider", a plaidé le patron de l'agence onusienne, qui compte 17.000 employés dans le monde et qui nourrit des dizaines de millions de personnes. "Le fait que nous soyons au Niger est un message d'en haut au reste du monde : n'oubliez pas le Niger, n'oubliez pas le Sahel, n'oubliez pas les gens qui souffrent à cause des guerres, des conflits et du covid", a estimé M. Beasley. Le Niger est un des pays les plus pauvres du monde et, avec plusieurs pays du Sahel, le théâtre d'attaques djihadistes meurtrières depuis des années. Le chef du PAM a aussi souligné que la famine a fait 6,7 millions de morts dans le monde cette année, quand l'épidémie de coronavirus en a fait un million. "Si nous n'agissons pas maintenant, nous allons avoir des famines de proportions bibliques" a-t-il averti, notamment à cause de la crise économique entraînée par l'épidémie de covid. Fondé en 1961 avec son siège à Rome et financé intégralement par des contributions volontaires, le programme onusien dit avoir distribué 15 milliards de rations et assisté 97 millions de personnes dans 88 pays l'an dernier.