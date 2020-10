Flora Duffy s'impose en Sardaigne, Claire Michel 14e et Valérie Barthelemy 17e

(Belga) La triathlète des Bermudes Flora Duffy a décroché sa deuxième victoire de rang en s'imposant sur la manche féminine de coupe du monde de triathlon, samedi à Arzachena, en Sardaigne. Côté belge, Claire Michel s'est classée 14e de cette épreuve disputée sur un format sprint. Valérie Barthelemy a pris la 17e place.

Duffy, ancienne double championne du monde de courte distance (2016 et 2017), 33 ans, a retrouvé ses bonnes vieilles habitudes en réussissant un cavalier seul. La Bermudéenne, déjà victorieuse début septembre sur la manche de Karlovy Vary en Tchéquie, a fait la course en tête depuis les premiers mètres de la natation (750 m), accentuant son avance sur le vélo (20 km) et la course à pied (5 km), pour s'imposer en 1h00:54. Elle a devancé de plus d'une minute la Britannique Beth Potter (1h02:05) et l'Italienne Verena Steinhauser (1h02:08). Valérie Barthelemy, 9e après la natation, n'a pu suivre le peloton de tête qui s'est formé à vélo derrière Duffy. A l'inverse, Claire Michel, bien que retardée d'une trentaine de secondes à la sortie de l'eau, a profité de la longue côte initiale (à escalader trois fois), pour revenir sur les sept poursuivantes emmenées par l'Américaine Katie Zaferes, N.1 mondiale. Toujours à la recherche de son meilleur niveau après une fracture au genou, la Bruxelloise a cependant dû lâcher ce groupe lors de la 2e boucle à vélo, perdant encore quelques places à pied, une discipline où elle excelle d'habitude mais plus difficile à recouvrer après sa blessure. Elle a finalement bouclé l'épreuve en 14e position, en 1h03:39, à 2:46 de Duffy, tandis que sa coéquipière des Belgian Hammers terminait trois places plus loin (17e), en 1h04:24. Avec Jelle Geens, Noah Servais, Jonathan Wayaffe et Tom Van Cappellen, quatre autres triathlètes belges participeront à l'épreuve masculine, dès 15h30.