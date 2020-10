Grand Baromètre: la crise Covid-19 et la crise politique vous ont-elles poussé à changer votre vote?

Un sondage politique RTL INFO - Le Soir a été réalisé au début du mois d'octobre, juste après la formation du nouveau gouvernement fédéral. Il a été demandé à près de 2600 Belges pour quel parti ils voteraient si les élections avaient lieu demain.

Le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir, sondage politique réalisé par Ipsos, indique que sur 7 partis du nouveau gouvernement Vivaldi en place depuis le début du mois d'octobre, 5 partis perdraient des voix si on revotait demain, par rapport à leur score enregistré lors des dernières élections fédérales en mai 2019 : le PS (-5 points par rapport aux élections de 2019 en Wallonie), le MR (-1,3), le CD&V (-3,6), l’Open VLD (-2,6) et Groen (-2,2). En fait, seuls deux partis qui composent la nouvelle majorité fédérale "profitent" de la crise politique qu’on a connu et de la formation du gouvernement De Croo : Ecolo (+2,9 en Wallonie) et les socialistes flamands du SP.A (+2,9 en Flandre).

Mais les vrais vainqueurs de notre sondage sont plutôt à aller chercher en dehors de la photo de famille du nouveau gouvernement De Croo : dans l’opposition. En Wallonie, c’est le PTB, qui réalise la percée la plus marquée : si on revotait demain, les communistes obtiendraient 18,9% des voix des électeurs wallons. Soit une hausse de 5,1% par rapport aux dernières élections. Le PTB égale ici son record d’intentions de vote, dans l’histoire de notre sondage. Le PTB deviendrait le 3e parti le plus important de Wallonie, et fait même quasi jeu égal avec le MR (qui n’est qu’à 0,3 point devant) et le PS, premier parti, mais avec son pire score depuis 3 ans dans notre sondage (21,1% des intentions de voix).

L’autre opposition qui profite de la formation du gouvernement pour grandir, c’est l’opposition séparatiste en Flandre. La N-VA regagnerait 2,2 points par rapport à notre sondage de juin (22,2%). Quant au Vlaams Belang, il est toujours premier parti flamand, de très loin (27,1% des intentions de votes), même si en léger tassement par rapport à notre dernière enquête Ipsos. Ensemble, les deux partis s’approchent encore un peu plus de la majorité dans le corps électoral flamand : 49,3% des voix si on revotait demain. Au rayon de la popularité, Alexander de Croo fait une percée attendue vu sa nomination au poste de Premier ministre.

RÉSULTATS DU GRAND BAROMÈTRE

INTENTIONS DE VOTE

Le sondage a été réalisé en ligne par Ipsos du 2 au 8 octobre 2020 auprès de 2595 répondants, formant des échantillons représentatifs des Belges de 18 ans et plus à raison de 1001 en Wallonie, 1001 en Flandre et 593 dans les 19 communes de la Région Bruxelles-Capitale.

Si de nouvelles élections fédérales avaient lieu dimanche prochain, pour quel parti voteriez-vous ?

(): résultat du sondage précédent datant du mois de juin

WALLONIE

PS 21,1% (23,7)

MR 19,2% (20,5)

PTB 18,9% (18,7)

Ecolo 17,8% (15,1)

cdH 9,7% (8,1)

DéFI 3,8% (4,7)

Autres 9,5% (9,2)

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 870 personnes sur les 1001 personnes interrogées en Wallonie (87%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 13% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est d'environ 3,3%.





BRUXELLES

Ecolo 19,8% (19,1)

PS 19,1% (18,2)

MR 14% (17,4)

PTB + PVDA 12,1% (12,6)

DéFI 11,3% (10,9)

N-VA 4,8% (4,9)

Vlaams Belang 3,7% (3,7)

cdH 3,2% (4,7)

Groen 3,2% (1,8)

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 533 personnes sur les 593 personnes interrogées à Bruxelles (90%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 10% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est d'environ 4,2%.





FLANDRE

N-VA 22,2% (20)

Vlaams Belang 27,1% (27,7)

CD&V 10,6% (11,8)

Open Vld 10,9% (10)

sp.a 13,7% (12,5)

Groen 7,6% (9,4)

PVDA 6% (7,3)

Autres 1,9%

Les pourcentages sont calculés sur base des répondants qui ont exprimé une intention de vote pour un parti, soit 933 personnes sur les 1001 personnes interrogées en Flandre (93%). Les réponses "ne votera pas", "votera blanc" et "ne veut vraiment pas répondre" représentent 7% des personnes interrogées. La marge d’erreur théorique maximale est d'environ 3,2%.





TOP 3 DES PERSONNALITÉS

Par qui vous sentez-vous le mieux représenté aujourd'hui ?

(): classement lors du sondage précédent datant de juin

WALLONIE

1. Sophie Wilmès (1)

2. Raoul Hedebouw (2) et Paul Magnette (3) ex-aequo

BRUXELLES

1. Sophie Wilmès (1)

2. Paul Magnette (3)

3. Alexander De Croo (nouveau)

FLANDRE

1. Bart De Wever (1)

2. Alexander De Croo (4)

3. Tom Van Grieken (1)

Deuxième TOP 3 des personnalités (basé sur une autre question)

Une série de personnalités politiques a été présentée aux sondés. Pour chacune d'elles, il était demandé aux sondés d'indiquer s'ils souhaitent la voir jouer un rôle important ou pas dans les prochains mois.

(): classement lors du sondage précédent datant de juin

WALLONIE

1. Sophie Wilmès (1)

2. Alexander De Croo (nouveau)

3. Paul Magnette (2)

BRUXELLES

1. Sophie Wilmès (1)

2. Alexander De Croo (nouveau)

3. Paul Magnette (2)

FLANDRE

1. Alexander De Croo (4)

2. Frank Vandenbroucke (nouveau)

3. Conner Rousseau (6)