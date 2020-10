Coronavirus: les contrôles renforcés, qu'est-ce que cela signifie concrètement?

Comme l'avaient annoncé mardi le Premier ministre Alexander De Croo et le ministre de la Santé publique Frank Vandenbroucke, les autorités entendent renforcer le contrôle des règles pour lutter contre la propagation du coronavirus. Qu'est-ce que cela signifie ? Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, l'a expliqué sur le plateau de C'est pas tous les jours dimanche.

Suite aux nouvelles mesures annoncées par le Conseil national de sécurité, les contrôles de police seront renforcés. Ignacio de la Serna, procureur général de Mons, a rappelé les trois axes sur lesquels se concentreront les policiers. "Il y a trois axes de priorité qui ont été définis par le collège des procureurs généraux, en accord avec le ministre. Le premier, c'est d'éviter les rassemblements de plus de 4 personnes. Le deuxième, ce sont les heures de fermeture des bars, là où ils sont ouverts, et des restaurants. Le troisième, c'est le port du masque dans les lieux publics ou dans le métro. Là, des instructions ont été données à la police pour accentuer les contrôles et verbaliser quand ce n'était pas respecté."

Les amendes pour infraction aux règles anti-corona restent les mêmes: 250 euros pour les citoyens, 750 pour les établissements horeca.S'il y a récidive, il y a incitation devant le tribunal. "Et ça peut aller jusqu'à 3 mois de prison et 4.000 euros d'amende".

Plus de délation ?

Mais concrètement, comment la police va-t-elle contrôler le respect de cette règle de 4 lors des fêtes privées. "On ne va pas commencer à faire voler des drones ou des hélicoptères qui vont filmer à gauche, à droite. Mais la vigilance est accrue et dès que la police entendra ou sera informée d'une fête qui se déroule de manière illégale, elle interviendra."

Y a-t-il, face à ces nouvelles règles, plus de la délation entre habitants ? "Je n'ai pas d'information allant dans ce sens, mais ce que je pense, c'est que c'est avant tout une question de rigueur de chacun. Je pense que c'est pour un nombre infime de personnes qui ne respectent pas les mesures qu'on est obligé de durcir le ton. Il faut penser aux gens plus faibles, aux indépendants pour qui un nouveau confinement serait dramatique."

La police a-t-elle les moyens d'effectuer ces contrôles ? Pour Ignacio de la Serna, la réponse est oui. "Et s'il le faut, nous dégagerons, en tout cas au niveau des magistrats pour assurer la suite des dossiers, des forces supplémentaires. Et avec le nouveau ministre, avec lequel nous avons un excellent contact, je pense que des moyens supplémentaires seront octroyés."