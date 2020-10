En France, plus de 16.000 cas de Covid-19 en 24h: 2 nouvelles grandes villes renforcent leurs mesures

Deux nouvelles grandes villes françaises, Toulouse et Montpellier (Sud) vont être ajoutées mardi à la liste des villes en "alerte maximale" face à la pandémie de Covid-19, ont annoncé les autorités.



Lyon, Grenoble (centre-Est), Saint-Etienne (centre) et Lille (Nord) sont passées samedi en "zone d'alerte maximale", comme c'était déjà le cas à Paris et à Aix-Marseille (Sud-Est), ainsi qu'en Guadeloupe (Antilles).

Les nouvelles contaminations (plus de 16.000 au cours des dernières 24 heures, près de 27.000 la veille) ne cessent d'augmenter, de même que les admissions en réanimation (1.483 patients au total dimanche, un record depuis mai).

Fermeture des bars et salles de sport

La zone d'alerte maximale est atteinte lorsque le taux d'incidence dans la population générale dépasse 250 nouveaux cas pour 100.000 habitants sur les sept derniers jours, quand il dépasse 100 chez les plus de 65 ans, et si le taux d'occupation des lits en service de réanimation par des patients Covid-19 atteint 30% dans la région.

Elle suppose notamment la fermeture des bars et salles de sport, un protocole renforcé dans les restaurants ou encore des jauges réduites dans les amphithéâtres d'universités et dans les centres commerciaux. Depuis le début de l'épidémie, au moins 32.684 décès ont été recensés en France.

Alors que la situation est particulièrement préoccupante en Ile-de-France, la présidente de région Valérie Pécresse a déclaré craindre dimanche de devoir "faire face dans les jours, dans les semaines qui viennent, à des nouvelles mesures privatives de liberté".