Grand Baromètre: le gouvernement De Croo serait moins représentatif si les élections avaient lieu demain

Si on revotait demain, la majorité Vivaldi qui compose le nouveau gouvernement fédéral d'Alexander De Croo perdrait un peu d’éclat. Les 7 partis du gouvernement perdraient 5 sièges, par rapport aux élections de mai 2019, soit 82 sièges au lieu de 87, révèle le Grand Baromètre RTL INFO - Le Soir, le sondage politique réalisé par Ipsos entre les 2 et 8 octobre auprès de 2590 répondants (593 à Bruxelles, 1001 en Wallonie et 1001 en Flandre).

Plus de la moitié des députés flamands à la N-VA ou au Vlaams Belang

Le Vlaams Belang, avec 25 élus si on votait demain, serait le parti qui occupe le plus de siège dans l’hémicycle du parlement. Le parti d’extrême droite et la N-VA (21) représenteraient aussi une majorité de députés dans le groupe linguistique néerlandophone (46 élus sur 89).

La N-VA est le parti qui chuterait le plus (-4 élus) par rapport aux élections de mai 2019, le Vlaams Belang le parti qui progresserait le plus (25 élus, soit 7 élus supplémentaires par rapport aux élections), devant le PTB (16 élus, +4). Ensemble, les partis populistes (VB + PTB) totaliseraient 41 élus.

La familles socialistes gagnerait un siège de parlementaire, les familles libérale et écologiste perdraient -chacune - 2 parlementaires. La centriste en perdrait 3.

La détestation de la classe politique a-t-elle progressé, durant cette année et demie à chercher un gouvernement ?

Oui, si on regarde différents indicateurs, de ce grand baromètre :

1) Le taux d’abstention (les sondés qui ne voudraient pas choisir un parti, si on devait revoter demain)

Ce taux est en hausse, dans les 3 régions, par rapport à septembre 2019 (premier sondage après les élections) : 7% d’abstention en Flandre, 10% des bruxellois, 13% des Wallons (contre 6, 6 et 7% respectivement en septembre 2019).

2. Les partis antisystème ou contestataire

Ils ont tous progressé. Le Vlaams Belang gagnerait 8,4 points en Flandre, depuis mai 2019, si on revotait demain. Le PTB ferait + 5,1 en Wallonie, et +0,4 en Flandre. Il n’y a qu’à Bruxelles que les communistes ne progresseraient pas. Ensemble, ces partis contestataires occuperaient 41 sièges sur 150 à la chambre, si on votait demain. Contre 30 le soir des dernières élections.

3. Popularité

Les chefs de file des partis populistes ont plutôt progressé, durant cette crise politique d’un an et demi : Le président du Vlaams Belang Tom Van Grieken (11ème) a gagné 4 places depuis septembre 2019 dans le classement des personnalités en Flandre, Raoul Hebebouw est désormais 4ème le plus populaire à Bruxelles (gain de 15 places) et 8ème en Wallonie (gain de 6 places depuis septembre 2019).