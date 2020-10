Coronavirus: quand est-on le plus contagieux?

La lutte contre le coronavirus en Belgique est rendue difficile par deux caractéristiques: la première est qu'une partie des porteurs du virus ne présentent aucun symptôme, ce qui rend le virus invisible chez ces personnes. La deuxième est que, même chez les personnes qui présentent des symptômes, c'est lorsque celles-ci n'ont pas encore développé les symptômes qu'elles sont les plus contagieuses.

"Environ 30 à 40% des gens, et ceci ne nous simplifie pas la vie, peuvent être porteurs du virus de manière asymptomatique. Donc, environ un tiers des porteurs peuvent ne présenter aucun symptôme. C'est une des caractéristiques du virus qui rend la lutte très complexe car il est invisible dans le cas des asymptomatiques", a déclaré le Dr Yves Van Laethem lors de la conférence de presse du centre de crise ce lundi à 11h.

Par ailleurs, "on sait que c'est souvent dans les premiers jours de l'infection, pendant mais aussi AVANT l'apparition des premiers symptômes (phase pré-symptomatique) qu'on est le plus contaminant. On peut donc être contaminant sans le savoir et il est donc particulièrement important d'être vigilant à tout moment", a ajouté le porte-parole interfédéral.

"Vous avez été généreux lors d'opération de solidarité ces dernières semaines (NDLR: Télévie et Cap48). Vous pouvez sans dépenser un euro faire des bonnes actions autour de vous par rapport à des personnes âgées, des personnes à risque, songez-y, c'est tout aussi important", a conclu Yves Van Laethem.