Des averses locales sous un ciel changeant

(Belga) Le temps sera d'abord sec sous un ciel changeant lundi après-midi, fait savoir l'Institut royal de météorologie (IRM). Le risque d'une averse locale augmentera ensuite, principalement sur la moitié est du pays. Le ciel sera généralement très nuageux, en particulier sur le nord-ouest du pays.

Les maxima se situeront entre 9° en Hautes-Fagnes et 14° dans le centre. Le vent sera faible à modéré de secteur sud-ouest à ouest. La nébulosité continuera à augmenter pendant la soirée sur l'ensemble du territoire et quelques averses risquent de tomber, surtout sur le nord-ouest. Le ciel restera généralement très nuageux durant la nuit. Il pourrait même y avoir quelques faibles pluies, essentiellement sur l'ouest du pays. En Ardenne, des bancs de brouillard ou des nuages bas pourraient réduire la visibilité localement. Les minima seront compris entre 2° en Ardenne et 9° à la Côte. Mardi, le ciel sera couvert avec parfois quelques pluies sur le nord-ouest et l'ouest du pays. Quelques faibles pluies ou averses pourraient aussi toucher le centre et le sud du territoire. Le temps devrait par contre rester sec dans l'extrême nord-est du pays. Les températures atteindront jusqu'à 8° à 13°, sous un vent modéré de sud-est. Le temps deviendra graduellement plus sec mardi soir, malgré la possibilité de quelques faibles pluies, surtout le long de la frontière française. Des éclaircies se développeront au cours de la nuit. La journée de mercredi débutera sous de larges éclaircies puis les nuages feront progressivement leur apparition dans l'après-midi. Le temps restera cependant sec. (Belga)