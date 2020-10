Plusieurs accidents de la route ont eu lieu à ce virage: "La dernière fois on a frôlé la catastrophe, trois petits filles venaient de passer..."

Ce soir, juste après le RTLINFO 19H, votre magazine "Images à l'appui" revient sur des accidents à répétition qui se produisent dans la rue où Michel habite. Ces accidents arrivent à cause d'un virage dangereux situé à quelques mètres à peine de la maison de Michel. Nombreux sont les automobilistes qui finissent leur course dans son muret. Michel assiste, impuissant, à cette série d'accidents qui ne semble jamais prendre fin. Le dernier datant du mois de juillet.

"La voiture arrivait à vive allure. Il y avait une voiture en stationnement qui l'a percutée et qui a été projetée ici au milieu de la route et puis est venue aboutir le grillage et le muret, ici et tout a été démoli", raconte Michel.

Une autre voisine déplore la situation: "C'est vrai que le virage est très très dangereux. Il y a des enfants qui se promènent. Il y a des personnes. Ici il y a une vitesse incroyable..."

Vitesse, alcool, distraction: les causes des accidents sont nombreuses mais heureusement les dégâts ne sont à chaque fois que matériels... Jusqu'au dernier où cette fois l' horreur a été frôlée de très près.

"Il y avait trois petites filles qui venaient de passer juste avant l'accident. Cela aurait été trois petites filles certainement tuées si l'accident s'était passé plus tôt. J'estime qu'il faut agir pour les piétons comme pour moi, c'est vraiment aussi dangereux", estime Michel.

