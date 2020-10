Un cas d'euthanasie devant les assises - L'avocat Joris Van Cauter a déposé une plainte auprès du bâtonnier contre Jef Vermassen

(Belga) Dans le cadre de l'affaire de l'euthanasie de Tine Nys, l'avocat de la famille Nys, Me Joris Van Cauter, a déposé une plainte auprès du bâtonnier de Termonde contre Me Jef Vermassen, l'avocat de l'un des trois médecins acquittés pour empoisonnement, d'après les informations relayées par Knack et confirmées à l'agence Belga.

La plainte date du 11 août, rapporte Knack. Me Van Cauter reproche à Me Vermassen, en des termes souvent poignants, d'"insulter" la famille Nys dans l'avant-propos du nouveau livre du cancérologue et co-président de la Commission Fédérale de contrôle et d'évaluation sur l'euthanasie, Wim Distelmans, de mentir, tant sur la famille que sur le déroulement du procès, et d'avoir délibérément omis de mentionner certains aspects de l'affaire afin de ternir l'image de la famille de Tine Nys. Les avocats concernés n'ont pas souhaité commenter la procédure devant le bâtonnier. (Belga)