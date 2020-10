Covid-19: des centres interdisent les visites dans les hôpitaux

Les visites sont interdites dans les différents hôpitaux de la province de Luxembourg, dès ce mardi et jusqu'à nouvel ordre, en raison du contexte d'augmentation du nombre de contaminations au Covid-19, a annoncé mardi en milieu de journée l'intercommunale de soins de santé luxembourgeoise, Vivalia, gestionnaire des différents sites hospitaliers. La décision, prise à la suite de la réunion d'une cellule de crise mardi matin, concerne les hôpitaux généraux (Arlon, Bastogne, Libramont et Marche-en-Famenne) et psychiatrique (Bertrix).



Si les visites sont interdites, des exceptions sont prévues pour des cas particuliers: en pédiatrie, présence autorisée des deux parents (s'ils appartiennent à la même bulle); en gynécologie/obstétrique, la présence du père est autorisée; et pour les patients en phase critique ou en fin de vie, présence possible des proches moyennant accord du médecin chef de service.

Pour les consultations ou examens nécessaires, il est demandé de venir seul, la présence d'un accompagnant est autorisée en cas de réelle nécessité. Comme ailleurs dans le pays, des mesures similaires avaient déjà été décidées pour les sites de Vivalia en mars dernier avant une reprise des visites en juin sous certaines conditions.

De son côté, le groupe EpiCURA (dans la région de Mons-Borinage et d'Ath) a également pris la décision de fermer ses hôpitaux aux visiteurs.

Les visites aux patients hospitalisés sont interdites sauf :

- pour 1 ou 2 parents (ou assimilés) de nouveaux-nés et d’enfants de moins de 18 ans hospitalisés (Maternité et Pédiatrie)

- pour les parents proches de personnes en phase critique ou finale de leur vie (Soins palliatifs et Soins intensifs).

Pour ces exceptions, les visites auront lieu :

- strictement entre 17h et 19h

- à raison d’1 visiteur par jour

- pendant 1 heure maximum

- avec un maximum de 4 personnes différentes par semaine

Ces mesures sont aussi valables en chambre individuelle.

Pour les consultations, le patient est tenu de venir seul à l’hôpital, sauf pour les personnes dépendantes.

À ce jour, les hospitalisations et consultations sont maintenues. Néanmoins, la situation sera réévaluée en fonction de l’évolution des chiffres relatifs à l’épidémie.